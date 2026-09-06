Frigintini Calcio, archiviata la terza settimana di preparazione: i rossoblù alzano i ritmi in vista dei primi impegni ufficiali

Concluso l’allenamento congiunto con il Ragusa Boys. Il tecnico Ciccio Di Rosa: «Atteggiamento, lavoro, gruppo ed equilibrio sono i pilastri da cui partire»MODICA – Si è conclusa ieri pomeriggio, con l’allenamento congiunto disputato contro il Ragusa Boys, la terza settimana di preparazione del Frigintini Calcio in vista della stagione 2026/2027.I rossoblù guidati da Ciccio Di Rosa stanno aumentando progressivamente i carichi di lavoro, senza trascurare l’aspetto tattico. Seduta dopo seduta, il gruppo sta mostrando intensità, spirito di sacrificio e una crescente intesa, elementi sui quali lo staff tecnico sta costruendo le basi della nuova stagione.La preparazione entra adesso in una fase ancora più importante, anche in attesa di conoscere la composizione del girone D del campionato di Promozione. Nel raggruppamento dovrebbero trovare spazio, oltre al Frigintini del presidente Michele Giannone, anche le altre formazioni iblee. Attesa inoltre per conoscere l’avversaria del primo turno di Coppa Italia, competizione che segnerà ufficialmente l’inizio della stagione agonistica della formazione modicana. Di Rosa: «Stiamo costruendo le basi»Il tecnico rossoblù traccia un bilancio positivo delle prime tre settimane di lavoro.«I ragazzi stanno facendo il massimo – spiega Ciccio Di Rosa – anche se le cose che chiedo loro sono sempre le stesse: atteggiamento, predisposizione al lavoro e allo stare insieme e l’equilibrio».Per l’allenatore, infatti, la crescita della squadra passa anche dalla capacità di creare il giusto clima all’interno dello spogliatoio.«I ragazzi devono riconoscere quando c’è da scherzare nello spogliatoio, cosa che serve per essere un grande gruppo, e riconoscere allo stesso modo quando bisogna lavorare. Sto avendo le risposte che mi aspettavo da parte di tutti, questo è il pilastro da cui bisogna partire e noi lo abbiamo fatto benissimo».Il Frigintini riparte quindi dalle certezze costruite nella passata stagione, con una rosa che è stata confermata quasi integralmente. L’obiettivo resta la salvezzaIl traguardo indicato dalla società e dal tecnico rimane quello della permanenza in Promozione, anche alla luce della concorrenza che si preannuncia particolarmente agguerrita.«Il nostro obiettivo rimane sempre la salvezza – sottolinea Di Rosa – e, oltre a riconfermare quasi per la totalità la rosa dello scorso campionato, che lo scorso 10 maggio ha compiuto un miracolo sportivo, abbiamo avuto l’opportunità di poterla puntellare inserendo qualche elemento di maggiore esperienza».Un mercato nel segno della continuità, dunque, con alcuni innesti scelti per aumentare esperienza e competitività. «La società ha fatto quello che doveva fare per accontentare le mie richieste», aggiunge il tecnico.Di Rosa guarda però con rispetto anche alle altre squadre che puntano ai vertici del campionato.«Quest’anno diverse squadre puntano a stare in alto, squadre che hanno rose molto esperte e che hanno acquistato atleti di categorie superiori. Ma il Frigintini Calcio, prima di guardare in casa altrui, deve guardare a se stesso». Grande fiducia nei giovaniUna delle caratteristiche della rosa rossoblù è la forte presenza di giovani. Sono infatti 17 gli under a disposizione di Ciccio Di Rosa, ragazzi sui quali la società e lo staff tecnico ripongono grande fiducia.«Siamo orgogliosi della rosa che abbiamo a disposizione con ben 17 under che hanno fame e ambizione di migliorarsi da un allenamento all’altro», dice il tecnico.«Hanno voglia di mettersi in mostra e di mettermi in difficoltà per chi mandare in campo la domenica e di alzare il livello in settimana per presentarsi in ogni partita pronti a battagliare con qualsiasi avversario».Una mentalità che dovrà accompagnare il Frigintini per tutta la stagione, indipendentemente dal valore dell’avversario: «Sia questo piccolo che, come noi, punta a preservare la categoria, ma anche con le grandi».Dopo tre settimane di lavoro, dunque, la “Banda” rossoblù si prepara ad affrontare la quarta fase della preparazione con entusiasmo e consapevolezza. Oggi è previsto un giorno di riposo, mentre la squadra tornerà ad allenarsi domani nel tardo pomeriggio al “Pietro Scollo”, dando ufficialmente il via alla quarta settimana di pre-season.