Cinque anni alla guida del Servizio di Psicologia dell’ASP di Ragusa. La dottoressa Mariacristina Tomaselli è stata nominata direttore della U.O.C. Servizio di Psicologia al termine della selezione pubblica per titoli e colloquio. Un incarico di responsabilità che arriva al termine di un percorso professionale maturato nel campo della salute mentale, con una particolare esperienza […]
È il giorno della verità: Scicli e Comiso aspettano il verdetto. Arrivano gironi e ripescaggi
10 Set 2026 11:07
C’è grande attesa per conoscere le squadre ripescate ed i gironi per la stagione sportiva 2026-27. Un’attesa che dovrebbe concludersi nella giornata di oggi e che dovrebbe portare alla ufficializzazione dei gironi per la nuova stagione calcistica e le squadre che vanno ripescate nei campionati in cui hanno fatto richiesta. Scicli e Comiso sono fra quelle che attendono questo responso nel Campionato di Promozione. Ed oggi dovrebbero sapere la loro posizione. Ad annunciare la conclusione di questo percorso è la stessa LND Sicilia, la Lega nazionale dilettanti Sicilia, che dovrebbe ufficializzare oggi i ripescaggi e la composizione dei gironi per la stagione sportiva 2026-27. Interessati a questo percorso i campionati di calcio ad 11 di Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria, oltre alla Serie C2 per il calcio a 5.
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