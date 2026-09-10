Comiso, è fatta: i verdarancio tornano in Promozione

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Il verdetto è arrivato nel pomeriggio: il Comiso è stato ripescato in Promozione e disputerà il girone D. La società verdarancio era seconda nella graduatoria dei ripescaggi. Tomasello: “Un risultato che ci riempie di gioia”.

Il verdetto tanto atteso è finalmente arrivato. Il Comiso giocherà il prossimo campionato di Promozione. Nel pomeriggio sono stati ufficializzati i ripescaggi e la squadra verdarancio ha ottenuto la conferma che attendeva da settimane: il Comiso è infatti al secondo posto nella graduatoria dei ripescaggi e sarà inserito nel girone D.

Una promozione che arriva al termine di un percorso iniziato due anni fa e diventato sempre più ambizioso. Dopo la ripartenza dalla Prima Categoria, la società ha costruito stagione dopo stagione un progetto capace di riportare il calcio comisano a livelli importanti.

Dal ritorno in Prima Categoria alla Promozione

Il percorso del Comiso è stato rapido. Nel primo anno dopo la ripartenza è arrivata la salvezza, mentre nella scorsa stagione i verdarancio hanno compiuto un ulteriore salto di qualità.

La squadra ha conquistato i playoff del proprio girone, arrivando fino alla finalissima, persa contro il San Gregorio. Un risultato che aveva comunque messo il Comiso nelle condizioni di guardare con fiducia alla graduatoria dei ripescaggi.

La società sapeva di avere ottime possibilità e oggi è arrivata la conferma ufficiale.

“Era una notizia che aspettavamo, un risultato che ci riempie di gioia”, commenta il presidente Gaetano Tomasello, ripercorrendo le tappe della crescita della società.

“Abbiamo riportato il calcio a Comiso due anni fa, partendo dalla Prima Categoria. Nel nostro primo anno abbiamo conquistato la salvezza, lo scorso anno abbiamo vinto i play off del girone e ci siamo fermati alla finalissima. Sapevamo di essere in ottima posizione e adesso è arrivata la conferma”.

Una squadra già costruita per la Promozione

Il Comiso non arriva però impreparato all’appuntamento con la nuova categoria. La rosa è stata infatti allestita tenendo conto della possibilità concreta di disputare il campionato di Promozione.

“Se fossimo stati in Prima Categoria avremmo puntato a vincere – spiega Tomasello – in Promozione il nostro obiettivo è un buon campionato e la salvezza”.

Un cambio di prospettiva inevitabile, ma anche la consapevolezza di avere a disposizione una rosa già competitiva. La società non esclude comunque ulteriori interventi sul mercato.

“Sappiamo di poter raggiungere l’obiettivo. Se sarà necessario, inseriremo nell’organico, già molto competitivo, qualche giocatore di esperienza”.

In panchina arriva Raffaele Monaco

A guidare il Comiso nella nuova avventura in Promozione sarà Raffaele Monaco, che avrà al suo fianco il fratello Emanuele Monaco nel ruolo di secondo allenatore.

Il preparatore dei portieri sarà invece Alessandro Scaglione.

Il nuovo staff tecnico avrà il compito di accompagnare una squadra giovane e ambiziosa nel salto di categoria, con l’obiettivo dichiarato di affrontare un campionato positivo e raggiungere una salvezza tranquilla.

L’appello al Comune: “Un terreno di gioco ottimale”

Archiviata la questione ripescaggio, per il Comiso si apre ora una nuova fase organizzativa. La società guarda già alle esigenze legate al campionato di Promozione e chiede all’amministrazione comunale un supporto concreto soprattutto per quanto riguarda l’impianto di gioco.

“Ora chiediamo all’amministrazione comunale di darci una mano – conclude Tomasello – speriamo di avere un terreno di gioco ottimale che ci consenta di ospitare al meglio le gare di questo campionato”.

Il Comiso torna dunque in Promozione con entusiasmo e ambizioni misurate. Il progetto verdarancio, partito due anni fa dalla Prima Categoria, compie un altro passo avanti. Adesso sarà il campo a raccontare il prossimo capitolo.

© Riproduzione riservata