Santa Croce Soccer: ecco il Girone D della Promozione

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La LND Sicilia ha ufficializzato la composizione del Girone D del prossimo campionato di Promozione regionale. Sedici squadre al via, trenta giornate e un raggruppamento che promette equilibrio, trasferte impegnative e incroci ad alta intensità. Per il Santa Croce Soccer è già iniziato il conto alla rovescia verso il debutto del 27 settembre.

Girone D, adesso si fa sul serio

Il quadro è ufficiale. La LND Sicilia ha definito la composizione del Girone D del campionato di Promozione regionale, consegnando al Santa Croce Soccer una stagione ricca di appuntamenti e di ostacoli da superare. Saranno sedici le squadre ai nastri di partenza, per un totale di trenta giornate nelle quali ogni punto potrà diventare decisivo.

Il Santa Croce Soccer si prepara così ad affrontare un campionato che metterà alla prova non soltanto le qualità tecniche della formazione, ma anche continuità, carattere e capacità di interpretare nel modo giusto partite molto diverse tra loro. Un girone che presenta piazze importanti, squadre ambiziose e diverse sfide territoriali destinate a rendere ancora più interessante il cammino della formazione biancazzurra.

Santa Croce Soccer, un campionato da protagonista

La società guarda al nuovo campionato con entusiasmo e con la volontà di recitare un ruolo importante. Il Girone D rappresenta un banco di prova impegnativo, ma allo stesso tempo una grande occasione per misurare le ambizioni del Santa Croce Soccer.

«Accogliamo la definizione del girone con grande entusiasmo e con la giusta carica», affermano i vertici societari, sottolineando come il raggruppamento sia caratterizzato da «piazze importanti, squadre competitive e trasferte impegnative».

Parole che raccontano la consapevolezza di una stagione nella quale non saranno ammesse pause. La Promozione regionale richiederà continuità e capacità di mantenere alta la concentrazione lungo un percorso lungo trenta giornate.

Le sfide del Girone D

Nel nuovo Girone D il Santa Croce Soccer incontrerà Pro Ragusa, Frigintini, Qal’at, Barrese, Serradifalco, Sommatinese Calcio, Real Gela, S. Anna Enna, Casmenarum Comiso, Ragusa Boys, S.S. Megarese, Atletico Megara 1908, Città di Canicattini, Noto FC 2021 e Cassibile.

Un quadro che mette insieme realtà di territori diversi e che offre fin da subito diversi incroci particolarmente interessanti. Dalle sfide con le formazioni ragusane e iblee agli appuntamenti con le squadre del Siracusano, dell’Ennese e del Nisseno, il calendario promette trasferte che potrebbero incidere significativamente sulla classifica.

Per il Santa Croce Soccer sarà quindi fondamentale costruire un rendimento solido sia davanti al proprio pubblico sia lontano da casa, in un campionato nel quale la capacità di conquistare punti anche nelle gare esterne potrebbe fare la differenza.

Entusiasmo, lavoro e continuità: la ricetta del Santa Croce

La società ha già fissato la rotta. «Vogliamo affrontare il campionato con entusiasmo e spirito di squadra, consapevoli che serviranno lavoro, sacrificio e continuità per conquistare i risultati che ci siamo prefissati», spiegano i vertici del club.

L’obiettivo è chiaro: disputare una stagione all’altezza dei colori del Santa Croce Soccer e trasformare l’entusiasmo della vigilia in risultati sul campo. Per farlo serviranno compattezza, applicazione e la capacità di affrontare ogni partita con la stessa determinazione, indipendentemente dall’avversario e dal terreno di gioco.

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