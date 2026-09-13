Vittoria sconfitto di misura dall’Acireale: tante occasioni, ma è mancato il gol

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Tutte sconfitte le squadre iblee nella giornata di esordio dei campionati di serie D ed Eccellenza.

Il Vittoria ha giocato in trasferta contro l’Acireale. Ha vinto la squadra di casa, grazie al gol realizzato al 9’ del secondo tempo da Vaccaro.Un gol quasi rocambolesco, perché realizzata quasi con la schiena dall’attaccante granata. Il tiro è stato deviato in porta ed ha segnato il successo dell’Acireale.

Sotto il profilo del gioco, però, il Vittoria non ha demeritato contro una squadra costruita con obiettivi di primato. In campo, nella formazione di casa, anche Salvo Cocimano, l’attaccante che lo scorso anno ha indossato la casacca del Vittoria, vincendo la classifica cannonieri dell’Eccellenza.

Il Vittoria ha avuto delle ottime occasioni nel primo tempo con Romero e Isabelihna, nella ripresa ci hanno provato Amabile, Romero, Perdichizzi e Leggio. Da notare il tiro di Amabile al 95’ all’incrocio dei pali che il portiere granata è riuscito a salvare in extremis. LAcireale ha provato a insidiare la porta del Vittoria soprattutto con tiri dalla distanza.

Nonostante il risultato negativo resta, per il Vittoria, la consapevolezza di aver giocato una buona gara e di avere le carte in regola per disputare un buon campionato.

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