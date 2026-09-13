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Modica battuto di misura: la Reggina passa 1-0 allo “Scollo”
13 Set 2026 19:38
Il Modica esce sconfitto di misura dalla sfida casalinga contro la Reggina, che si impone 1-0 al “Pietro Scollo” grazie alla rete di Rosario Girasole al 32’ del primo tempo. Un risultato severo per la squadra di Raciti, capace di restare in partita fino all’ultimo e di creare più di una difficoltà alla formazione amaranto, considerata tra le favorite del girone.
L’avvio è equilibrato. Al 10’ Pierce prova a sorprendere Lagonigro con un pallonetto da lunga distanza, mentre poco dopo Reis risponde con una conclusione da fuori. Il Modica trova anche la rete con Cappello, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Alla mezz’ora Callegari sfiora il vantaggio di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo.
La Reggina cresce e al 29’ va in gol con Alma, ma anche questa rete viene annullata, per un precedente tocco di mano di Reis. Tre minuti più tardi arriva invece il vantaggio valido: su azione d’angolo e successiva mischia in area, Rosario Girasole trova il tocco decisivo per lo 0-1.
Il Modica reagisce subito. Prima Garufi su punizione, poi Kljajic con un destro insidioso costringono Lagonigro a intervenire. Nella ripresa la Reggina sfiora il raddoppio con Baggi, fermato dal palo. Raciti prova a tenere alta la pressione e nel finale i rossoblù cercano con insistenza il pareggio: all’88’ è proprio Girasole, già autore del gol, a salvare davanti alla propria porta evitando l’1-1.
Finisce 0-1, con la Reggina che porta via tre punti pesanti e il Modica che resta però con indicazioni positive. La squadra di Raciti ha affrontato senza timori una delle big del campionato, sapendo costruire diverse occasioni per meritare qualcosa in più. Mercoledì turno infrasettimanale, i rossoblù affronteranno il Sambiase a Lamezia Terme.
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