Scicli Calcio: parte la missione Promozione. “Giocheremo per vincere”

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Tredici le squadre che la Lega Calcio della Sicilia ha previsto nel girone F del campionato di Prima Categoria. I cremisi incontreranno l’Atletico Catania, l’Atletico Siracusa, il Campanarazzu, la Città di Santa Croce, il Club Real Sicilia, il Cus Catania, il Motta Calcio, l’NBI Misterbianco, il Pozzallo, il Carlentini calcio, il San Pietro calcio ed il Tremestieri Etneo. Cinque, in tutto, i gironi in cui è stato diviso il Campionato di Prima Categoria. Non scema, intanto, la delusione della società di calcio sciclitano, la stessa delusione che mostrano i tifosi. “Comprendiamo la delusione dei nostri sostenitori che sognavano il ritorno immediato in Promozione, purtroppo le scelte e gli errori fatti la passata stagione li stiamo pagando a caro prezzo. La risposta della società arriverà sul campo: il valore del nostro organico, le strategie del direttore sportivo Luigi Implatini e la guida tecnica di mister Saro Monaca sono garanzie assolute – torna ad affermare il direttore generale Peppe Puglisi – giocheremo per vincere e prenderci sul rettangolo di gioco ciò che la burocrazia estiva ci ha negato. Come società ringraziamo sentitamente gli sponsor, l’intera comunità sciclitana ed i sostenitori che si sono stretti attorno ai colori cremisi durante le settimane di attesa. L’attenzione dello staff e del gruppo squadra, ora, è rivolta esclusivamente alle gare ufficiali. Invitiamo tutti gli sportivi sciclitani a sostenere la squadra fin dalle prime battute”.

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