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Calcio, serie D, pari casalingo del Ragusa contro la Vigor Lamezia
16 Set 2026 19:08
Pari casalingo per il Ragusa di Francesco Bianco. Nel turno infrasettimanale, valido per la terza giornata del campionato di serie D (girone I) la squadra iblea ha ospitato la Vigor Lamezia e ha conquistato un pari insperato a un minuto dalla fine.
Era stata la Vigor Lamezia a passare per prima in vantaggio al 40’ del primo tempo con Diop. Nella ripresa, i tentativi del Ragusa di agguantare il pareggio sono andati a buon fine. All’89’ Capone firma il gol che regala il pareggio al Ragusa e che consente così di muovere la classifica.
La Vigor Lamezia sale a quota tre, il Ragusa ha ora due punti in classifica, frutto di due pareggi e di una sconfitta. Le Aquile inseguono ancora il primo successo della stagione.
Domenica prossima il Ragusa giocherà in trasferta sul campo del Licata, che ha la stessa posizione in classifica. Entrambe le squadre devono fare punti per evitare di restare attardate in classifica.
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