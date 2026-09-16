Sconfitta amara per il Modica contro il Sambiase: gioca bene, ma non trova la via del gol

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Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca. Il Modica torna dalla trasferta di Sambiase con una sconfitta e nessun punto per la classifica.

Il Modica ha disputato una buona partita. Subito in svantaggio al 3’ per il gol realizzato da Sueva, il Modica ha cercato di recuperare e si insidiare la porta deIla squadra locale.

Il Modica ha cercato di reagire subito, creando numerose occasioni da gol con Castillo, Giardina, Reinero, mentre per i locali ci ha ha provato Grisley. Il Sambiase aveva anche segnato un secondo gol al 30, annullato però per fuorigioco.

Nel secondo tempo l’allenatore Raciti prova alcuni cambi e inserisce Misseri, Dudic e Ferchichi. Misseri crea una buona occasione al quarto d’ora della ripresa, ma la palla finisce di poco fuori. Il risultato non cambia più.

Per il Modica, ancora una buona prestazione, ma i risultati non arrivano. Dopo il pari iniziale nel derby d’esordio, sono arrivate due sconfitte.

Domenica la squadra torna in casa e ospita il Castrum Favara. L’obiettivo dichiarato è centrare la prima vittoria stagionale davanti al pubblico amico. Un regalo che i tifosi attendono.

Quella di domenica sarà la giornata della doppia sfida sull’asse Ragusa – Agrigento: due squadre iblee, Ragusa e Modica, affrontano due agrigentine, Licata e Castrum Favara.

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