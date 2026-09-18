CR Scicli calcio, si dimettono i fratelli Marinero

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Calato il gelo negli ambienti calcistici sciclitani dopo il mancato ripescaggio nel campionato di Promozione che costringe la squadra cremisi a disputare quello di Prima Categoria. Due dirigenti hanno lasciato la società ancora prima che iniziassero le gare di campionato.

Sono i fratelli Franco e Renzo Marinero, nomi molto noti negli ambienti calcistici locali per avere giocato più di quindici anni fa nello Scicli ai tempi dell’allora presidente Pasquale Giavatto, il primo nel ruolo di centrocampista ed il secondo di difensore. Se il primo ha lasciato da qualche giorno, il secondo lo ha seguito a ruota.

“Rassegno le dimissioni dall’incarico di dirigente della U.S.D. C.R. Scicli con effetto dal 17 settembre – ha scritto Renzo Marinero – si tratta di una decisione maturata dopo un’attenta riflessione e che nasce principalmente dal mancato rispetto di alcuni accordi e intese che erano stati presi prima dell’inizio della mia collaborazione con la società. Tengo a precisare che questa decisione non nasce da una mancanza di affetto nei confronti della squadra e dei ragazzi, ai quali ho cercato di dedicare impegno, disponibilità e presenza, ma dalla necessità di prendere atto che non sussistono più le condizioni inizialmente concordate per proseguire serenamente il mio incarico. Preciso inoltre che già da diversi giorni anche mio fratello, Franco Marinero, ha lasciato la società ed interrotto ogni collaborazione. Buon campionato”.

Il CR Scicli calcio riparte da Rosolini

Il CR Scicli calcio giocherà la prima giornata di campionato sabato 26 settembre, con inizio alle 15.30, nello stadio di Rosolini in assenza di un campo di gioco adeguato in città. Il “Ciccio Scapellato” attualmente non è disponibile per le gare nell’attesa di un intervento di manutenzione straordinaria nella struttura sportiva assicurato dall’Amministrazione Marino.

Foto da Sciclisportnews di Gianluca Russino

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