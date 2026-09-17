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Necrologi: E’ deceduta la signora Marianna Caschetto

Necrologi: E’ deceduta la signora Marianna Caschetto

17 Set 2026 17:31
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È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari la signora Marianna Caschetto, vedova Fargione, all’età di 91 anni.

Ne danno il triste annuncio i fratelli, le sorelle, i cognati, i nipoti e i parenti tutti.

La camera ardente è allestita nella Chiesa Madre di San Giorgio, oggi giovedì 17 settembre dalle ore 15 alle 20.

I funerali avranno luogo venerdì 18 settembre alle ore 10, nella Chiesa Madre di San Giorgio a Modica.

La redazione di RagusaOggi si unisce al dolore della famiglia.

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