Venerdì 6 novembre alle 11 in piazza Igea l'Asp di Ragusa presenta la campagna antinfluenzale 2026-2027: al termine si potrà vaccinarsi.
Necrologi: E’ deceduta la signora Marianna Caschetto
17 Set 2026 17:31
È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari la signora Marianna Caschetto, vedova Fargione, all’età di 91 anni.
Ne danno il triste annuncio i fratelli, le sorelle, i cognati, i nipoti e i parenti tutti.
La camera ardente è allestita nella Chiesa Madre di San Giorgio, oggi giovedì 17 settembre dalle ore 15 alle 20.
I funerali avranno luogo venerdì 18 settembre alle ore 10, nella Chiesa Madre di San Giorgio a Modica.
La redazione di RagusaOggi si unisce al dolore della famiglia.
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