Calcio, in serie D Modica e Ragusa cercano il primo successo. In Eccellenza il Vittoria gioca in casa con la Messana

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Il Modica alla ricerca del primo successo in campionato. In tre gare finora disputate la squadra rossoblu, che milita nel girone I del campionato di serie D, ha pareggiato una volta (nel derby iniziale con il Ragusa) e ha perso due partite, in caso contro la corazzata Reggina e in trasferta contro il Sambiase.

Il calendario è iniziato in salita per la squadra rossoblu, ma la squadra ha dimostrato di essere in salute, di sapere creare gioco e occasioni da gol. Fatica però ad andare in gol e lo dimostra lo score dei punti in classifica, ma anche dei gol fatti (solo due) e subiti (quattro in tutto).

Domani pomeriggio (fischio d’inizio alle 15 al Pietro Scollo), la squadra dovrà dimostrare di sapere fare meglio. I tifosi attendono il primo successo stagionale, ma di fronte ci sarà il CastrumFavara, formazione coriacea e bene attrezzata. Non sarà facile.

Nel Modica mancheranno Arsenjievic e Maiorana ancora infortunati e Hulidov che dovrà scontare la terza e ultima giornata di squalifica.

Il Ragusa viaggia alla volta di Licata, squadra che come gli iblei ha due punti in classifica. Il Ragusa dovrà giocare senza il supporto dei propri tifosi, fermati da un divieto della Prefettura che ha vietato la trasferta.

Nella serie D, dopo tre giornate, solo la reggiina è a punteggio pieno, con tre successi in tre partite, confermandosi come la squadra da battere

In Eccellenza, il campionato è alla seconda giornata. Nella gara d’esordio il Vittoria è stato sconfitto dall’Acireale. Domani il Vittoria giocherà la prima gara casalinga ospitando la Messana. La società ha lanciato l’appello ai tifosi, dodicesimo uomo in campo. L’allenatore Giancarlo Betta ha convocato dodici giocatori: tutti disponibili tranne Mattia Longo, infortunato mentre Cusanno è stato ceduto al Favara.

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