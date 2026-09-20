Il Licata batte il Ragusa, le Aquile ancora alla ricerca del primo successo

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Sconfitta esterna del Ragusa contro il Licata. La squadra allenata da Francesco Bianco è stata sconfitta di misura: decisivo il gol realizzato dal Licata al 4’ con Imbrogiano.

La gara si è messa subito in salita per le Aquile, che hanno cercato di insidiare la porta dei padroni di casa senza riuscirci. Anche il Licata ha avuto delle buone occasioni, ma la difesa del Ragusa ha fatto buona guardia. Il Ragusa ha giocato senza il supporto del proprio pubblico, a causa della trasferta vietata per i tifosi del Ragusa. Il Ragusa resta ancora a quota 2 (due pareggi e due sconfitte nelle prime quattro giornate) e attende il primo successo del campionato.

Ci proverà domenica prossima, nella gara casalinga contro il Trapani, nobile decaduta, partita quest’anno tra mille difficoltà e con una forte penalizzazione che la lascia ancora in fondo alla classifica. Finora il Trapani ha inanellato quattro sconfitte consecutive: le difficoltà dei granata sono evidenti, ma nella società c’è tanta voglia di riscatto.

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