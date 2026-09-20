Calcio Eccellenza, il Vittoria fermato sul pari dalla Messana

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Finisce 1 – 1 la gara tra Vittoria e la Messana Riviera. Nella seconda giornata del campionato di Eccellenza il Vittoria coglie un importante pareggio casalingo contro una delle formazioni più quotate del torneo. La Messana, una delle due formazioni peloritane che quest’anno si ritrovano entrambe in Eccellenza, non nasconde le ambizioni di primato.

I gol sono stati segnati tutti nel primo tempo: è andato in vantaggio il Vittoria con Romero Peralta al 13’, ha pareggiato la Messana alla mezzora grazie a Trovato, su calcio piazzato. Si va al risposo sul risultato di parità e nella ripresa il risultato non cambia più.

In campo, le due squadre si sono affrontate a viso aperto, senza timori reverenziali. Messana e Vittoria sono due formazioni giovani, le due società hanno investito sul futuro puntando su giovani interessanti con qualche “senatore” a fare la differenza. I tirrenici hanno spesso insidiato la porta difesa dal giovane Malandrino, ma è stato il Vittoria ad avere le occasioni più nitide. Il Vittoria ha colto un palo e una traversa. Un pizzico di fortuna in più avrebbe potuto regalare un risultato diverso

Il risultato di parità è giusto, ma è stato il Vittoria a tenere di più in mano il pallino del gioco.

Dopo la sconfitta nella gara di esordio contro l’Acireale, il Vittoria ha un solo punto in classifica nelle prime due giornate. Il campionato è ancora lungo.

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