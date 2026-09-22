Il futuro odora di passato: Giovanni Savà la marcia in più per il CR Scicli calcio che oggi ha il suo presidente onorario

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Una scelta maturata in questi giorni in casa cremisi ma che parte da lontano, da quando è stato deciso di dare una marcia in più alla squadra, di non arrendersi e di andare avanti partendo dal basso.

Quel basso che oggi è la Prima Categoria dopo il fallimento dei play-off nella passata stagione calcistica in Promozione e dopo il mancato ripescaggio da parte della Lega calcio Sicilia. Giovanni Savà si è già insediato nel ruolo e và ad affiancare il presidente Bartolo Alecci e l’intera dirigenza. “Una scelta che profuma di storia, identità e grande passione per i colori cremisi – si commenta negli ambienti cremisi – mezzala di classe, fantasia ed estrema intelligenza tattica, Savà ha mosso i primi passi nel CSI Scicli prima di legare indissolubilmente il proprio nome all’UP Scicli, maglia indossata dal 1963 al 1972 nei campionati di Promozione.

Giocatore simbolo, trascinatore e protagonista assoluto nelle sfide e nei derby più sentiti, ha sempre declinato ogni offerta da club esterni pur di difendere con orgoglio la squadra della sua città. Ancora oggi, a circa 80 anni compiuti e con la voglia immutata di calcare i campetti di calcio a 5, incarna i valori più autentici dello sport: lealtà, spirito di sacrificio, rispetto e attaccamento visceralmente autentico alla maglia. Da sempre primo sostenitore delle sorti del calcio locale, crede con convinzione nel lavoro di squadra e nella crescita dei giovani talenti del territorio”.

E così il CR Scicli calcio si affida all’esperienza tecnica dell’ex mezzala ed alla sapienza di un uomo che, nella vita, ha saputo coniugare famiglia, lavoro e sport. Un esempio per tanti giovani che potranno attingere dal neo presidente onorario le forze per fare di più. Quel di più che, nel calcio sciclitano, necessita per evitare di lasciare per strada sogni e ricordi.

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