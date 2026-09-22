Allarme rientrato: ritrovato e tornato a casa ad Ispica il signor Cocuzza

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È rientrato l’allarme per la scomparsa del signor Luigi Cocuzza, 79 anni, di Ispica, del quale non si avevano più notizie dall’alba di ieri, quando si era allontanato da casa.

La buona notizia è che l’uomo è stato ritrovato e sta bene, facendo già rientro nella propria abitazione.

Nelle scorse ore l’appello lanciato dal sindaco di Ispica, Pierenzo Muraglie, aveva contribuito a diffondere la segnalazione e a richiamare l’attenzione sulla vicenda, suscitando apprensione tra familiari e cittadini.

Al momento non sono state rese note le circostanze dell’allontanamento né le ragioni che hanno portato alla temporanea scomparsa. Nel rispetto della privacy dell’interessato e della sua famiglia, non vengono pertanto riportati ulteriori dettagli.

Ciò che conta, al momento, è che l’allarme sia rientrato e che il signor Cocuzza abbia potuto fare ritorno a casa.

Una notizia che permette finalmente ai familiari e alla comunità di tirare un sospiro di sollievo dopo le ore di preoccupazione.

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