Scicli sorprende l’Italia: l’azienda agraria del Cataudella tra le top 100

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Un riconoscimento nazionale per una scuola che non fa solo didattica ma anche impresa con la sua azienda agraria spalmata fra i dodici ettari di colture a pieno campo ed i seimila metri quadrati di strutture serricole di ultima generazione. Alla sesta edizione di “AGRIcoltura100”, presentata lo scorso 11 maggio a Roma da Reale Mutua e da Confagricoltura con la collaborazione di MBS Consulting, come strumento di indagine sulla sostenibilità delle imprese agricole italiane hanno partecipato oltre 3.800 imprese agricole sparse in tutta la penisola ed impegnate in tutti i settori produttivi.

Motivazione del premio: “per essere risultata tra le 100 migliore imprese agricole in Italia per attenzione alla sostenibilità nel corso dell’anno 2026”. Una motivazione che lusinga e che arriva dopo non poche difficoltà durante questo anno scolastico quando la scuola ha subito il furto di alcuni trattori di ultima generazione acquistati con fondi europei. “’E’ stata l’unica scuola presente nella griglia nazionale delle imprese agricole top 100 – spiega il dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Quintino Cataudella”, Enzo Giannone – l’azienda agraria di cui gode l’Istituto Agrario di contrada Bommacchiella alla periferia di Scicli oltre alle coltivazioni a pieno campo ha delle strutture serricole di ultima generazione, fuori suolo e computerizzate che impegnano seimila metri quadrati di terreno.

Pur tra tante difficoltà e problemi che oggi investono le scuole, che nel Sud e in Sicilia si accentuano per emergenze strutturali, riusciamo ancora ad ottenere risultati così significativi grazie al lavoro e all’impegno. E nonostante in quest’anno scolastico abbiamo subito tagli pesanti di personale proprio nell’azienda agraria della scuola, questa stessa azienda oggi viene premiata come eccellenza d’Italia. Non aggiungiamo altro. Non siamo abituati a lamentarci, siamo abituati a lavorare ed a fare, non a parlare a vuoto. Ma ci si consenta in un momento di gioia di provare un po’ di amarezza. La nostra è una scuola che continua a crederci e non ci fermiamo, andiamo avanti con forza di volontà su una strada in salita ma che non ci preoccupa”. Un premio che arriva ad inizio di anno scolastico e che motiva ancora di più dirigenza, corpo docente, tecnici e studenti.

© Riproduzione riservata