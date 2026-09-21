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San Matteo riunisce a Ragusa Fiamme Gialle e Commercialisti
21 Set 2026 16:44
Ragusa ha celebrato la festa di San Matteo apostolo ed evangelista, patrono della Guardia di Finanza e dell’Ordine dei Commercialisti. La cerimonia religiosa si è svolta nella Cattedrale di San Giovanni Battista ed è stata presieduta dal vescovo della diocesi, monsignor Giuseppe La Placa.
La ricorrenza richiama il legame storico tra San Matteo, che prima della sua chiamata era esattore delle tasse, e quanti oggi operano nel campo della tutela economico-finanziaria e della legalità. Il patronato sulla Guardia di Finanza risale al 1934, quando venne formalizzato con un Breve Pontificio di Pio XI. La celebrazione è stata anche un momento di riflessione sul valore del servizio alle istituzioni, sul rispetto delle regole e sulla collaborazione tra il Corpo e le professioni economiche.
Alla funzione hanno preso parte le principali autorità civili e militari della provincia, il presidente dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili Michelangelo Aurnia, alcuni componenti del consiglio direttivo, una rappresentanza di finanzieri in servizio e in congedo dell’ANFI e i delegati delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.
Al termine della celebrazione il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa, colonnello Gianbattista Vismara, ha rivolto un saluto ai presenti e ringraziato il vescovo per le parole dedicate durante l’omelia all’attività delle Fiamme Gialle, richiamando il ruolo svolto quotidianamente dal Corpo nella tutela della legalità economica e degli interessi della collettività.
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