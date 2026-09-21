San Matteo riunisce a Ragusa Fiamme Gialle e Commercialisti

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Ragusa ha celebrato la festa di San Matteo apostolo ed evangelista, patrono della Guardia di Finanza e dell’Ordine dei Commercialisti. La cerimonia religiosa si è svolta nella Cattedrale di San Giovanni Battista ed è stata presieduta dal vescovo della diocesi, monsignor Giuseppe La Placa.

La ricorrenza richiama il legame storico tra San Matteo, che prima della sua chiamata era esattore delle tasse, e quanti oggi operano nel campo della tutela economico-finanziaria e della legalità. Il patronato sulla Guardia di Finanza risale al 1934, quando venne formalizzato con un Breve Pontificio di Pio XI. La celebrazione è stata anche un momento di riflessione sul valore del servizio alle istituzioni, sul rispetto delle regole e sulla collaborazione tra il Corpo e le professioni economiche.

Alla funzione hanno preso parte le principali autorità civili e militari della provincia, il presidente dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili Michelangelo Aurnia, alcuni componenti del consiglio direttivo, una rappresentanza di finanzieri in servizio e in congedo dell’ANFI e i delegati delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

Al termine della celebrazione il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa, colonnello Gianbattista Vismara, ha rivolto un saluto ai presenti e ringraziato il vescovo per le parole dedicate durante l’omelia all’attività delle Fiamme Gialle, richiamando il ruolo svolto quotidianamente dal Corpo nella tutela della legalità economica e degli interessi della collettività.

© Riproduzione riservata