Calcio, al via il campionato di Promozione: cinque squadre iblee ai nastri di partenza

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Sono cinque le squadre ragusane che prenderanno parte al prossimo campionato di Promozione. Ragusa Boys, Pro Ragusa, Frigintini, Comiso e Santa Croce Soccer saranno ai nastri di partenza nel girone D del campionato che prenderà il via il 27 settembre, con alcuni anticipi sabato 26 settembre.

Il girone D comprende sedici squadre delle province di Ragusa, Siracusa ed Enna, ma anche alcune squadre della provincia di Caltanissetta (Sommatinese, Serradifalco e Real Gela) e della zona calatina, il Qal’At.

Per il comune capoluogo sono presenti Ragusa Boys e Pro Ragusa, due realtà locali che sono da sempre un vivaio importante e fucina per tanti giovani. Il Comiso è una neo-promossa, ripescata nel campionato di Promozione, dopo essere arrivata nella scorsa stagione fino alla finalissima play off, persa contro il San Gregorio.

Si appresta a giocare un ruolo di primo piano il Frgintini, considerata una delle squadre con ambizioni di primato, insieme a Noto, Barrese e Santa Croce Soccer. Il Comiso invece punterà a una salvezza tranquilla, mettendo in campo una formazione giovane, che ha confermato la maggior parte degli elementi della passata stagione.

Domenica prossima, per la partita di esordio, il Frigintini ospiterà il Pro Ragusa (per il primo derby stagionale) e il Santa Croce Soccer attende il Sant’Anna Enna.

Altro derby, quello tra Ragusa Boys e Comiso, che anticipano al sabato la gara di esordio. Si gioca a Ragusa. Il campionato si concluderà il 25 aprile.

Domenica scorsa le squadre hanno esodito in Coppa Italia. La gara di ritorno è in programma mercoledì prossimo, nel turno infrasettimanale.

(nella foto: la formazione del Frigintini che ha esordutoi domenica scorsa nella gara contro il Santa Croce Soccer).

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