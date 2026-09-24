È venuta a mancare all’età di 82 anni Lina Farruggio, vedova Farruggio.

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A darne il triste annuncio sono i figli Emanuele con Antonella e Maurizio con Tiziana, il genero Giovanni con Assunta, i nipoti Giammarco, Giulio e Francesco e tutti i familiari.

La camera ardente è stata allestita presso la cappella della chiesa di San Pio X. I funerali saranno celebrati domani, 25 settembre, alle ore 15.30 nella chiesa di San Pietro Apostolo.

Le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza. La famiglia ringrazia quanti prenderanno parte al rito funebre e rivolge un particolare ringraziamento ai titolari e ai collaboratori della residenza per anziani “Villa Teresa”.

La famiglia dispensa dalle visite.

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