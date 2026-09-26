Il Vittoria è la squadra più giovane dell’Eccellenza. Domenica trasferta ad Augusta

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Terza giornata di campionato per il Vittoria.

La squadra allenata da Giancarlo Betta giocherà domani in trasferta contro l’Augusta: trasferta a distanza ravvicinata, contro una delle formazioni più giovani e promettenti del campionato di Eccellenza, girone B siciliano.

L’Augusta ha puntato sui giovani e ha costruito una squadra interessante, dove si sono accasati alcuni dei giocatori vittoriesi della passata stagione, tra cui Esposito e Guye. Il Vittoria la squadra dei record per ciò che riguarda il fattore età. Un sondaggio recente ha messo in rilievo queso dato molto interessante, frutto però di una scelta societaria ben precisa “Abbiamo una squadra di giovani interessanti – spieg Esa il segretario della società, Stefano Frasca – l’età media del Vittoria è di 20,6 anni, la più bassa del nodtro girone B. Il Vittoria è una spèositoquadra di giovani che potranno crescere e dare in futuro delle soddisfazioni ai tifosi, ottenendo dei risultati”. Era questa, fin dall’inizio della stagione, la scelta societaria.

Dopo due giornate, il Vittoria è ancora alla ricerca del primo successo. L’avvio di campionato non è stato facile per i biancorossi, il calendario non è stato generoso, facendoci incontrare l’Acireale in trasferta e poi la Messana in casa. Ora si reca in trasferta ad Augusta e poi ci saranno due turni casalinghi, con il Gioiosa e il Messina. Le prossime partite potranno dire molto sulle reali potenzialità di questa squadra.

Giancarlo Betta ha quasi tutti gli uomini a disposizione. In attacco dovrebbe essere confermato Romero, mentre Perez si è allenato poco. Tutti gli altri giocatori sono disponibili

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