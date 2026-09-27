Modica battuto dal Siracusa. I rossoblu non riescono a segnare

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Il Siracusa batte il Modica per 1 – 0 nella gara disputata questo pomeriggio al “Nicola De Simone”. Il gol che vale il successo degli azzurri padroni di casa è stato segnato da Pistone al 22’ del secondo tempo.

Il Siracusa, quindi, conquista l’intera posta in palio al termine di una gara che la squadra ospite aveva disputato bene nel primo tempo, sfiorando più volte il gol. Se avesse segnato il Modica lo avrebbe fatto con pieno merito. Ma nella ripresa il Siracusa ha ritrovato le redini del gioco riuscendo a segnare un gol importante che vale l’intera posta in palio.

Il Modica resta a quota quattro dove lo raggiunge il Siracusa. Ma gli aretusei, che sono partiti con ben sette punti di penalizzazione, di punti ne hanno realizzato ben 11, frutto di tre successi e due pareggi e sono ancora imbattuti. Una squadra che sembrava in crisi durante l’estate, ha trovato la forza per reagire e lo sta facendo nel migliore dei modi.

Il Modica deve riflettere su alcune difficoltà evidenti all’esordio nel campionato di serie D. La squadra ha difficoltà ad andare in gol, a concretizzare la grande mole di gioco prodotta. Pierce ha avuto alcune occasioni importanti, fallite d’un soffio. Finora il Modica ha segnato solo tre gol (è tra le squadre meno prolifiche del torneo) e ne ha subiti cinque. La squadra gioca bene e questo può dare fiducia per il futuro. Ma se la palla non va dentro non si può riuscire a vincere le partite.

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