Ragusa, è notte fonda. Il Trapani viola l’Aldo Campo

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Per il Ragusa ora è notte fonda. La squadra allenata da Francesco Bianco è stata sconfitta in casa dal Trapani. I granata, dopo quattro sconfitte consecutive che li avevano lasciato a quota zero in fondo alla classifica, trovano la forza necessaria per risalire la china.

Merito anche del nuovo allenatore Giuseppe Misiti che si è insediato alla guida della squadra al posto di Aronica. Il Ragusa ha deluso i tifosi presenti sugli spalti con una gara incolore e senza mordente. Il Trapani ha trovato un solo gol, con Jallow al 35’ del primo tempo.

Il Ragusa, dopo cinque giornate, resta nei quartieri bassi alla classifica con soli due pareggi. Il Trapani, che partiva con una penalizzazione di 5 punti, va a quota “meno due”. Ma ha dimostrato di avere le carte in regola per voltare pagina.

Nel campionato di serie D, la Reggina capolista continua a volare. Gli amaranto sono la squadra da battere nel girone I della serie D, la candidata più credibile per il successo finale. E finora ha confermato le previsioni della vigilia. Guida la classifica, a punteggio pieno, con 15 punti.

(foto dalla pagina fb del Trapani calcio)

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