Esordio vincente per lo Scicli. Tre punti alla prima del campionato di Prima Categoria

di Pinella Drago – E’ iniziata nel migliore dei modi l’avventura dell’USD CR Scicli nel campionato di Prima Categoria. Nella prima giornata di campionato, disputata allo stadio comunale ‘Pietro Scollo’ di Modica per inagibilità del “Ciccio Scapellato”, gli uomini di mister Monaca hanno conquistato i primi tre punti della stagione superando per 3-2 il San Pietro Calcio al termine di una sfida ricca di emozioni, giocate di classe e pathos fino all’ultimo secondo.Le due formazioni sono scesi in campo con un atteggiamento tattico prudente. Il primo tempo è stato caratterizzato da una fase di contenimento in cui le squadre si sono studiati a vicenda. Lo Scicli ha mostrato subito grande solidità difensiva non rischiando nulla.Quando la prima frazione sembrava destinata a chiudersi a reti bianche, è arrivata la giocata che ha sbloccato il match: Massari ha inventato un delizioso assist per Petrizzi, il quale, con freddezza glaciale, ha battuto il portiere in uscita esaltando i tifosi cremisi. Pochi istanti prima del duplice fischio, lo Scicli ha subito l’occasione per il raddoppio con un’altra splendida combinazione tra Petrizzi e Massari ma quest’ultimo, defilato sulla destra, si è trovato a tu per tu con l’estremo difensore avversario con la conclusione finita a fil di palo.Nella ripresa lo Scicli è entrato in campo con la voglia di chiudere la partita creando un’occasione dopo l’altra. In cattedra la qualità ed il dinamismo a centrocampo: Massari ha ingranato la quinta e con una travolgente serpentina, saltando tre avversari, ha imbeccato Cicconofri che ha sbagliato a tu per tu con il portiere. Pochi istanti dopo un’altra micidiale ripartenza, avviata da Massari, ha portato Allibrio solo davanti al portiere avversario ma il funambolo cremisi si è fatto ipnotizzare. Il gol del meritato raddoppio era nell’aria ed è stato firmato dallo scatenato americano Petrizzi, autore di una splendida doppietta personale che vale il 2-0.Il San Pietro, però, non ci sta ed ha sfruttato una disattenzione per accorciare le distanze sul 2-1. La reazione dello Scicli è stata immediata e cinica: in contropiede è stato il migliore in campo Allibrio a firmare la rete del 3-1 che sembrava il sigillo definitivo sul match. Invece, nel finale di gara, un altro errore difensivo dovuto anche alla pioggia, ha permesso al San Pietro di accorciare nuovamente le distanze sul 3-2, regalando un finale incandescente.Al 96’, a tempo ormai scaduto, su un calcio d’angolo ci ha pensato Incatasciato, con un miracolo alla “Gigi Buffon” ad una parata prodigiosa che ha blindato la vittoria facendo esplodere di gioia tutta la panchina ed i tifosi sciclitani.Una vittoria ampiamente meritata per i ragazzi di mister Monaca che hanno sciorinato a tratti bel gioco, carattere e tante occasioni da rete. Una prova di forza che fa ben sperare per il prosieguo della stagione e che regala un grande entusiasmo a tutto l’ambiente dell’USD CR Scicli.