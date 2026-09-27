L’allattamento al seno rappresenta uno dei primi e più efficaci investimenti per la salute, lo sviluppo psicofisico e il benessere del bambino e della madre. Con l’avvicinarsi della Settimana per l’Allattamento al Seno, anche la provincia di Ragusa scende in campo con una serie di iniziative concrete di supporto, affiancandosi a un movimento di sensibilizzazione […]
Augusta e Vittoria a reti inviolate. In Eccellenza, biancorossi attendono ancora il primo successo
27 Set 2026 17:57
Un punto importante fuori dalle mura amiche. Il Vittoria torna da Augusta con un pareggio che muove la classifica, ma anche con l’amaro in bocca per l’occasione mancata. Contro una squadra affamata di punti (finora l’Augusta aveva sempre perso nelle prime due giornate di campionato), il Vittoria gioca bene, ma non riesce a violare la porta dei padroni di casa neroverdi. Si conferma la difficoltà attuale dei biancorossi che costruiscono una grande mole di gioco, ma faticano a finalizzare e ad andare in gol.
Il Vittoria resta a quota 2, abbastanza attardato in classifica e ancora alla ricerca del primo successo in campionato. Per l’Augusta, un primo punto importante per muovere la classifica.
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