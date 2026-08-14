Il Santa Croce Soccer completa lo staff tecnico: Luca Farina vice di Fabio Campanaro

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Il Santa Croce Soccer completa il proprio staff tecnico in vista della nuova stagione di Promozione e lo fa puntando sulla continuità e sulle professionalità del territorio. A entrare nel gruppo di lavoro guidato da Fabio Campanaro sarà Luca Farina, giovane tecnico santacrocese doc che ricoprirà il ruolo di allenatore in seconda della prima squadra.

Una scelta che rafforza la struttura tecnica dei biancazzurri e conferma la volontà della società di valorizzare competenze e figure locali anche all’interno del progetto della prima squadra.

Luca Farina al fianco di Campanaro

Per Farina quella con il Santa Croce Soccer rappresenta la prima esperienza nel ruolo di allenatore in seconda in un campionato di Promozione. Il giovane tecnico lavorerà quotidianamente al fianco di mister Campanaro, partecipando alla programmazione e alla conduzione degli allenamenti.

Il suo compito non si limiterà dunque alla collaborazione sul campo: Farina condividerà con l’allenatore biancazzurro anche la gestione della squadra durante le gare ufficiali, entrando a pieno titolo nello staff della prima squadra.

L’inserimento di una figura giovane e legata al territorio si inserisce nel percorso di costruzione di una struttura tecnica capace di accompagnare il Santa Croce nella nuova stagione con entusiasmo e competenze.

Confermati Licitra e De Padula

Lo staff tecnico può contare anche su due importanti conferme. Giovanni Licitra continuerà a occuparsi della preparazione dei portieri, garantendo continuità a un settore fondamentale per il lavoro della prima squadra.

Confermato anche Fabrizio De Padula, che resterà alla guida della formazione Juniores. La sua presenza rafforza il collegamento tra prima squadra e settore giovanile, con l’obiettivo di accompagnare la crescita dei giovani calciatori e creare un percorso coerente verso il calcio dei grandi.

Continuità e valorizzazione del territorio

La composizione dello staff racconta una scelta precisa del Santa Croce Soccer: continuità, competenze e valorizzazione delle risorse locali.

Il progetto della società non guarda infatti soltanto ai risultati della prima squadra, ma punta a costruire una struttura tecnica in grado di sostenere l’intero movimento biancazzurro. La collaborazione tra prima squadra e Juniores rappresenta in questo senso un elemento centrale per favorire la crescita dei giovani del vivaio.

L’arrivo di Farina accanto a Campanaro e le conferme di Licitra e De Padula completano così un gruppo di lavoro chiamato ad affrontare una stagione importante.

Lunedì 17 agosto il raduno al Kennedy

Adesso è il momento di passare dalle scelte organizzative al lavoro sul campo. La nuova stagione del Santa Croce Soccer scatterà ufficialmente lunedì 17 agosto alle ore 17, quando squadra e staff si ritroveranno allo stadio Kennedy per il raduno e l’inizio della preparazione atletica.

Sarà il primo passo verso il nuovo campionato di Promozione, con Campanaro e il suo staff chiamati a costruire sul campo una squadra pronta ad affrontare gli impegni della nuova stagione.



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