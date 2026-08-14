Prima amichevole stagionale per il Vittoria: pareggio sul campo del CastrumFavara

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Il Vittoria ha disputato ieri un’amichevole allo stadio Bruccoleri contro il Castrum Favara, squadra che milita nel campionato di serie D.

Buon allenamento, tra due squadre ambiziose. Il risultato finale è di 1 – 1.

I gol sono stati segnati tutti nel secondo tempo: è passato in vantaggio il CastrumFavara al 15′ su calcio di rigore trasformato da Fontana. Ha pareggiato, sul finale della gara, l’attaccante vittoriese Gianni Calagna, uno dei nuovi acquisti dei biancorossi, su calcio di punizione.

La gara ha messo in evidenza le caratteristiche delle due squadre. I due allenatori, Antimo Iunco per il Favara e e Giancarlo Betta per il Vittoria hanno provato alcuni schemi che saranno utilizzato nel prossimo campionato.

Ora la squadra si ferma per due giorni in coincidenza con il ferragosto.

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