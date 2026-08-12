Inizio in salita per il Modica: si affrontano Siracusa, Ragusa e Reggina. Attesa per l’agibilità dello stadio

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Ultimi giorni di preparazione precampionato per il Modica. La squadra si sta allenando in vista delle gare di Coppa Italia e del campionato.

È un inizio subito in salita per il Modica che nei preliminari di Coppa Italia incontrerà il Siracusa il 23 agosto, squadra blasonata anche se in un momento di difficoltà societaria. La vincente affronterà l’Enna il 30 agosto.

La prima di campionato sarà in trasferta contro il Ragusa. La neo promossa Modica contro uina squadra ancora tutta da scoprire, dopo la salvezza miracolosa della passata stagione, affidata ad un allenatore, Francesco Bianco, che si cimenta per la prima volta con la serie D. La società è affidata ad una dirigenza campano-pugliese, il rapporto tra i tifosi e la squadra è ancora tutto da costruire.

Per la seconda giornata di campionato il Modica è atteso da un’altra gara di cartello. Arriverà la Reggina, una delle nobili decadute del campionato, probabilmente la squadra da battere del girone. “Speriamo di avere lo stadio “Pietro Scollo” già disponibile – affermano i presidenti Mattia Pitino e Luca Gugliotta – abbiamo avuto rassicurazioni dall’amministrazione comunale e siamo certi di poter essere pronti per una gara così importante, che richiamerà molti tifosi ragusani e forse anche reggini”.

Gli allenamenti proseguono sotto la guida di Filippo Raciti e del suo staff tecnico. Giovedì si disputerà un’amichevole contro il Niscemi. Sarà un test importante per due squadre che, in serie D e in Eccellenza, non nascondono ambizioni di primato”.

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