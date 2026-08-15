Il Modica batte in amichevole il Niscemi: la nuova squadra rossoblu vince e convince

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Seconda amichevole estiva per il Modica di Filippo Raciti. La squadra rossoblu ha affrontato il Niscemi, squadra che disputerà il prossimo campionato di Eccellenza.

La squadra della Contea si è imposta per 3-2 (2-0 al termine del primo tempo), con i due allenatori che hanno provato varie soluzioni di gioco e fatto ruotare i giocatori in campo, specialmente nel secondo tempo.

In precedenza, nella prima amichevole stagionale, il Modica aveva battuto l’Augusta.

Ora il Modica si prepara alla Coppa Italia (turno preliminare il 23 agosto contro il Siracusa); poi sarà tempo di campionato, con il calendario che ha fatto un brutto scherzo ai rossoblu, chiamati all’esordio in campionato in trasferta contro il Ragusa.

E’ dunque subito derby per infiammare questo nuovo campionato di serie D. la domenica successiva, il Modica esordirà in casa contro la Reggina, nobile decaduta del calcio italiano, probabilmente la squadra da battere nel nuovo campionato di serie D.

Dopo gli allenamenti intensivi , l’allenatore ha ordinato il “rompete le righe” per la pausa di ferragosto. Si tornerà agli allenamenti il 16 pomeriggio.

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