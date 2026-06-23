Tre nuovi soci nel Vittoria: Pietro Impoco, Luca e Matteo Di Martino entrano nel gruppo dirigente

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Tre nuovi ingressi nel gruppo dirigente del Vittoria. Pietro Impoco e i fratelli Matteo e Luca Di Martino entrano nel gruppo che, da poco più di due anni, ha preso le redini del Vittoria e, dopo la promozione in Eccellenza, ha guidato la squadra nei due campionati appena conclusi.

Dopo la pausa di riflessione seguita alla conclusione del campionato e la delusione per la sconfitta casalinga contro l’Avola che ha sancito l’esclusione della squadra dai play off, i dirigenti del Vittoria hanno avuto una lunga pausa di riflessione. Troppo grande la delusione per essersi lasciata sfuggire di mano una ghiotta occasione: L’Avola infatti ha poi superato i due turni successivi ed è stato promosso in serie D. Il Vittoria, invece, dovrà ricominciare dall’Eccellenza e sarà l’unica squadra iblea del campionato. Non ci sarà nessun derby , tranne il quasi derby con il Mazzarrone, vera squadra rivelazione del campionato, che ha disputato anch’essa i play off, uscendo di scena solo con un pari contro il Vittoria.

Le trattative per riprendere le fila della squadra e per dettare le condizioni per il prossimo campionato sono andate avanti per più di un mese. Poi, finalmente, il gruppo si è ricomposto con l’arrivo dei nuovi soci. Ma soprattutto con un programma ben preciso: non ci saranno più gli alti costi di gestione delle passate stagioni, concluse purtroppo con un nulla di fatto, le spese saranno oculate e il compito di costruire la nuova squadra sarà affidato al direttore sportivo Tino Longo. Nessun riconfermato, tutti i giocatori sono in discussione e Longo li incontrerà tutti, a partire dal gruppo locale. Molti giocatori della passata stagione andranno via, brucia la fase finale del torneo, in cui la squadra si è disunita e ha rimediato solo un pareggio in cinque partite, con quattro sconfitte. Con questi numeri e questa situazione, l’esclusione dei play off era quasi inevitabile.

Ora, comunque, si è deciso di ricominciare. E per festeggiare l’avvio della nuova stagione e l’ingresso dei nuovi soci, c’è una foto in grande stile, realizzata sulla scalinata della basilica di San Giovanni battista, luogo iconico per la città di Vittoria. A breve si conosceranno ruoli societari e programmi. Nel frattempo, Tino Longo è già al lavoro. In silenzio, com’è suo costume. I tifosi attendono fiduciosi. La società biancorossa e i dirigenti hanno un ottimo rapporto con la tifoseria e gli ultras, all’insegna della stima reciproca. Sono pochi elementi, uniti all’esperienza di queste due stagioni, che dovranno permettere di costruire al meglio – e senza troppo sperpero di denaro – la prossima stagione di Eccellenza.

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