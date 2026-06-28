Frigintini Calcio al lavoro per la nuova stagione: tra riconferme e trattative di mercato. Di Rosa: “Ci faremo trovare pronti”

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Il Frigintini Calcio è già proiettato verso la stagione 2026/2027 di Promozione. La società rossoblù sta infatti lavorando senza sosta per definire la rosa che affronterà il prossimo campionato, con un mix di continuità e nuovi innesti mirati.

A guidare le operazioni di mercato è il nuovo responsabile dell’area tecnica Stefano Di Rosa, impegnato nella costruzione della squadra insieme al tecnico riconfermato Ciccio Di Rosa. Un lavoro intenso, tra telefonate e trattative, con l’obiettivo di consegnare allo staff tecnico un organico competitivo e più equilibrato rispetto alla passata stagione. Tante riconferme per dare continuità

La base della nuova squadra riparte da numerose conferme. Hanno infatti rinnovato la propria disponibilità a vestire la maglia rossoblù Kevin Sangiorgio, Diego Lo Magno, Raffaele Arrabito, Lorenzo Caruso, Gianluca Cicero, Angelo Denaro, Giovanni Macauda, Salvatore Cavallo, Angelo Amato, Samuele Savarino, Alejandro Ragusa, Lorenzo Sortino, Giovanni Denaro, Orazio Vicari e Thomas Concolino.

Si tratta in gran parte di giovani che hanno maturato esperienza nella scorsa stagione di Promozione, molti dei quali al debutto in categoria, e che rappresentano oggi una base importante su cui costruire il futuro del club. Mercato in fermento e obiettivi chiari

Parallelamente alle riconferme, la dirigenza ha già avviato diverse trattative per rinforzare la rosa. Secondo quanto trapela, sarebbero almeno quattro o cinque gli innesti già in fase avanzata, anche se i nomi restano al momento riservati per evitare interferenze da parte di altri club.

Il lavoro è orientato a colmare le lacune emerse nella scorsa stagione e a garantire maggiore esperienza al gruppo, soprattutto dopo l’addio del capitano Salvo Vitale, che ha deciso di lasciare il calcio giocato. Di Rosa: “Obiettivo salvezza, ma con più serenità”

Soddisfatto del lavoro svolto finora, Stefano Di Rosa ha sottolineato la fiducia ricevuta dalla società e la qualità del gruppo già a disposizione:

«Ringrazio il presidente Michele Giannone e tutta la dirigenza per la fiducia. Stiamo ripartendo dalle certezze dello scorso campionato, quando la squadra ha dimostrato di poter reggere la categoria nel momento in cui ha lavorato con serenità. Ora integreremo il gruppo con innesti mirati per alzare l’asticella e affrontare un campionato più tranquillo».

L’obiettivo resta chiaro: mantenere la categoria di Promozione, possibilmente con maggiore tranquillità rispetto alla passata stagione, chiusa con la salvezza ai play-out.

«Quest’anno – ha aggiunto Di Rosa – abbiamo il vantaggio di poter programmare con calma, partendo da basi solide. Il Frigintini sta lavorando a 360 gradi e sono certo che ci faremo trovare pronti per la nuova stagione».



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