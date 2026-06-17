Frigintini cambia pelle: Giannone alla guida del club rossoblù

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Il Frigintini Calcio apre ufficialmente una nuova fase societaria in vista del prossimo campionato di Promozione. Dopo le dimissioni del presidente Nuccio Gugliotta, del vice Francesco Pulino e del direttore sportivo Sergio Cappello, il club della frazione modicana ha avviato un profondo rinnovamento dirigenziale.

Una transizione rapida che segna l’inizio di un nuovo ciclo sportivo e organizzativo, con l’obiettivo di garantire stabilità e continuità al progetto rossoblù.

Michele Giannone nuovo presidente del Frigintini

Nelle ultime ore l’assemblea societaria ha eletto Michele Giannone nuovo presidente del Frigintini Calcio. Sarà lui a guidare la società nella stagione 2026 di Promozione, tracciando le linee strategiche del nuovo corso.

Accanto a lui è stata definita l’intera struttura dirigenziale, con un organigramma rinnovato che punta a un mix tra esperienza e nuove energie.

Il nuovo organigramma societario

Il ruolo di vice presidente sarà ricoperto da Antonio Baglieri, mentre Salvatore Colombo assumerà l’incarico di direttore generale dopo aver guidato temporaneamente il club nella fase di transizione.

Aurelio Modica sarà il nuovo segretario e tesoriere. Nel consiglio direttivo entrano Antonino Spadaro, Corrado Zocco, Antonino Giurdanella, Giuseppe Barone, Alessandro Macauda e Salvatore Di Gregorio.

Completano l’assetto societario Maurizio Cicciarella come dirigente accompagnatore e Stefano Di Rosa nel ruolo di responsabile dell’area tecnica.

Giannone: “Nuovo ciclo con entusiasmo e serenità”

Il neo presidente Michele Giannone ha sottolineato lo spirito con cui nasce questa nuova fase del club, evidenziando la volontà di proseguire nel segno della continuità e della crescita graduale.

“Affronto questa esperienza con lo stesso spirito con cui ho iniziato lo scorso anno da dirigente – ha spiegato – cercando di vivere il calcio dilettantistico con serenità e senso di responsabilità. È un passaggio di consegne naturale che ci permette di rafforzare la società e coinvolgere nuove energie”.

Giannone ha inoltre evidenziato come il nuovo assetto dirigenziale rappresenti un equilibrio tra radicamento territoriale e nuove competenze, utile per affrontare con maggiore solidità la stagione sportiva.

Conferma per la guida tecnica: Di Rosa resta in panchina

Tra le prime decisioni del nuovo corso c’è la conferma di Ciccio Di Rosa alla guida tecnica della squadra. Il tecnico rossoblù continuerà dunque il suo lavoro sulla panchina del Frigintini, dopo una seconda parte di stagione positiva.

“Di Rosa ha dimostrato di poter lavorare con serenità quando c’è unità d’intenti – ha aggiunto Giannone – e la sua conferma è un segnale di continuità importante”.

Obiettivo salvezza e crescita graduale

La programmazione della nuova stagione parte da un obiettivo chiaro: mantenere la categoria di Promozione senza affanni, costruendo al tempo stesso una base solida per il futuro.

Il Frigintini punta a una stagione di equilibrio, con l’idea di togliersi soddisfazioni nel finale e valorizzare il gruppo squadra attraverso un percorso di crescita costante.

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