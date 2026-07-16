“Mythos. Risonanze mediterranee”, le posie di Lidia Ferrigno e Francesco Aiello al Museo di Camarina

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Poesia d’autore al Museo di Camarina. Si chiama “Mythos. Risonanze mediterranee” la manifestazione in programma il prossimo 24 luglio, alle 20,30, nell’ampio piazzale del Museo.

Tiziana Bellassai, Maria Rita Sgarlato e Andrea Tidona leggono alcuni testi di Lidia Ferrigno e Francesco Aiello. La lettura dei brani sarà accompagnata dai musicisti Gianni Amore e Jeabn Filoramo.

Per la partecipazione all’evento è necessaria la prenotazione (0932.514654)

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