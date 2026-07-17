Due fratelli alleneranno il Comiso Calcio. Ecco lo staff tecnico guidato da Raffaele ed Emanuele Monaco

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Il Comiso Calcio guarda al futuro con idee chiare e un progetto destinato ad andare oltre il semplice risultato sportivo. Dopo una stagione conclusa con un brillante percorso nei playoff di Prima Categoria, terminato soltanto nella finalissima persa contro il San Gregorio, la società ha già acceso i motori in vista del prossimo campionato.

L’obiettivo dichiarato è quello di recitare un ruolo da protagonista e provare a conquistare la Promozione sul campo, senza perdere di vista la concreta possibilità di un eventuale ripescaggio che potrebbe anticipare il salto di categoria.

Raffaele Monaco confermato alla guida della squadra

Il primo tassello della nuova stagione è la conferma di Raffaele Monaco sulla panchina verdearancio.

Arrivato nella fase finale dello scorso campionato, il tecnico è riuscito a dare nuova identità alla squadra, conducendola fino all’ultimo atto dei playoff. Un percorso che ha convinto la dirigenza a puntare ancora su di lui, nella convinzione che rappresenti la figura ideale per dare continuità al lavoro svolto.

La società ha scelto così la strada della stabilità, premiando un progetto tecnico fondato su serietà, equilibrio e ambizione.

Emanuele Monaco torna nello staff tecnico

Accanto a Raffaele Monaco ci sarà il fratello Emanuele, che ricoprirà il ruolo di vice allenatore.

Per lui si tratta di un ritorno in casa Comiso, avendo già fatto parte in passato dello staff tecnico del club. Una figura che conosce perfettamente l’ambiente, i valori della società e la realtà calcistica cittadina, elementi che potranno facilitare il lavoro dello staff nella costruzione della nuova stagione.

Nuovi ingressi nella dirigenza: il club si rafforza

Il progetto di crescita del Comiso Calcio passa anche attraverso un importante rafforzamento dell’organigramma societario.

La novità principale è rappresentata dall’ingresso di Silvio Meli, che assume la carica di vicepresidente, portando nuove energie e competenze all’interno della società.

Entrano inoltre nel gruppo dirigente anche Gianni Guastella e Luca Arcidiacono, imprenditori che nella passata stagione hanno già sostenuto concretamente il club attraverso le rispettive attività commerciali, Punto Caldo e La Boutique Della Carne, partner che hanno contribuito alla crescita della società e che adesso assumono un ruolo ancora più attivo nella gestione.

Prima Categoria, ma con uno sguardo al possibile ripescaggio

Il Comiso lavora su due fronti.

Da una parte la programmazione del prossimo campionato di Prima Categoria, che vedrà la squadra partire con l’obiettivo di conquistare la Promozione. Dall’altra resta viva l’attenzione sull’eventuale ripescaggio nel campionato di Promozione, possibilità resa concreta dall’ottimo cammino disputato nella stagione appena conclusa.

La finale playoff raggiunta rappresenta infatti un biglietto da visita importante qualora si liberassero posti nelle categorie superiori.

Nasce il settore giovanile: il futuro passa dai giovani

Tra le novità più significative del nuovo corso c’è anche la nascita del settore giovanile.

Il Comiso Calcio sarà infatti presente con le categorie Under 15, Under 17 e Under 19, investendo nella formazione dei giovani talenti del territorio e costruendo un percorso destinato a garantire continuità tecnica alla prima squadra.

Un progetto già avviato con il recente Comiso Calcio Day, iniziativa che ha coinvolto ragazzi e famiglie con l’obiettivo di avvicinare sempre più giovani ai colori verdearancio e gettare le basi per il futuro del club.

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