A fine mese il ritiro precampionato del Vittoria: trattative per Dos Santos o un attaccante argentino

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Inizierà tra una settimana il ritiro precampionato del Vittoria. La squadra si ritroverà in sede al Comunale per cominciare la preparazione in vista del prossimo campionato di Eccellenza.

A guidare la squadra, con un organico profondamente rinnovato rispetto alla passata stagione, sarà l’allenatore siracusano Giancarlo Betta, uno dei più esperti della categoria. L’organico è ormai quasi al completo. Della passata stagione sono stati confermati solo Lorenzo Leggio, il giovane Awuah. A completare l’organico ci saranno anche alcuni giovani, alcuni che già lo scorso anno avevano fatto le prime apparizioni in prima squadra, altri che provengono dalla juniores.

Servono altri puntelli di esperienza in attacco. La società sta trattando il ritorno a Vittoria dell’attaccante brasiliano Dos Santos. Ma nelle ultime ore è trapelata la possibilità di un attaccante argentino che andrebbe a completare il fronte d’attacco del Vittoria, che fino ad oggi può contare su Gianni Calagna, Martin Perez e Ricardo Isabelinha, oltre al giovanissimo Matteo Accetta, del 2008. Si sta trattando anche per un difensore di esperienza che potrebbe essere Diop. In questa direzione stanno lavorando il direttore sportivo Tino Longo e l’allenatore.

La preparazione si svolgerà in sede. Ci sarà una breve pausa a cavallo di ferragosto, poi la squadra si ritroverà per cominciare la fase più tattica e preparare i primi appuntamenti della stagione, in Coppa Italia e in campionato.

© Riproduzione riservata