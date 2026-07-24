Santa Croce Calcio: arriva Giovanni La Licata, un portiere abituato a vincere

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Il Santa Croce Calcio piazza un altro importante tassello in vista della nuova stagione e rinforza il reparto arretrato con un innesto di grande esperienza. La società biancazzurra ha ufficializzato l’ingaggio di Giovanni La Licata, portiere che negli anni ha saputo conquistarsi un ruolo da protagonista nei campionati siciliani di Promozione ed Eccellenza.

L’estremo difensore sarà a disposizione di mister Fabio Campanaro, portando nello spogliatoio qualità tecniche, affidabilità e un bagaglio di esperienza maturato attraverso stagioni ricche di successi.

Un curriculum costruito tra promozioni e grandi traguardi

L’arrivo di La Licata rappresenta un vero colpo per il Santa Croce, che si assicura un portiere con una lunga storia di vittorie alle spalle.

La sua carriera è stata caratterizzata da numerosi campionati disputati ai vertici del calcio dilettantistico siciliano, con diverse promozioni conquistate e tante partite decisive giocate da protagonista.

Tra i momenti più importanti spicca la stagione 2017/2018, quando con la maglia del Marina di Ragusa ha conquistato il campionato di Promozione e la Coppa Sicilia.

L’anno successivo arriva un altro successo prestigioso: La Licata contribuisce alla vittoria del campionato di Eccellenza sempre con il Marina di Ragusa, confermando le sue qualità tra i pali.

Dal Città di Ragusa al Modica: una carriera sempre ai vertici

Dopo l’esperienza con il Marina di Ragusa, il portiere approda al Città di Ragusa, dove vive un’altra stagione da protagonista conquistando uno storico “double”: vittoria del campionato di Promozione e Coppa Sicilia.

Successivamente veste per tre stagioni consecutive la maglia del Frigintini, diventando un punto di riferimento della squadra anche in un periodo particolarmente complesso per il calcio dilettantistico, segnato dall’interruzione dei campionati nella stagione 2020/2021 a causa dell’emergenza sanitaria.

Nel prosieguo della carriera difende i pali di Comiso e Ispica in Eccellenza, prima delle esperienze con Atletico Montalbano e Marsala, con cui disputa anche i play-off per la promozione.

L’esperienza al Modica Calcio e il successo in Basilicata

La stagione 2024/2025 vede Giovanni La Licata protagonista con la maglia del Modica Calcio nel campionato di Eccellenza. Un’annata di alto livello culminata con il raggiungimento della finale nazionale dei play-off, sfiorando un traguardo storico.

L’ultima esperienza arriva invece dal campionato lucano con la Murese Calcio, formazione con cui il portiere conquista la vittoria dei play-off di Promozione, confermando ancora una volta il suo valore nei momenti più importanti.

Santa Croce, un leader per la nuova stagione

Con l’ingaggio di Giovanni La Licata, il Santa Croce Calcio aggiunge alla propria rosa un giocatore di grande personalità, capace di garantire sicurezza e mentalità vincente.

Un acquisto che testimonia le ambizioni della società biancazzurra, intenzionata a costruire una squadra competitiva affidandosi a elementi esperti e abituati a lottare per obiettivi importanti.

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