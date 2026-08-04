Il Modica si presenta: “Siamo nella categoria che la città merita”. Prima partitella in famiglia

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Prima partitella in famiglia domenica scorsa per il Modica. È la prima uscita del nuovo Modica di Filippo Raciti che si prepara ad affrontare la serie D.

Dopo una settimana di allenamenti è arrivato il momento della prima sgambatura. Raciti ha diviso i suoi giocatori, mettendo in campo due formazioni e dando ai giocatori alcune indicazioni tecniche per la partita. Non è ancora tempo di schemi e tattiche ma si intravvedono già i primi segnali di quello che potrà essere il Modica che vedremo in campo tra qualche settimana nelle prime partite ufficiali in Coppa Italia e nel campionato di serie D. Per la cronaca, la partita si è concludsa con il risultato di 2 – 1 con gol segnati da Pierce, Osmani e Flores.

Intanto, ieri sera la squadra è stata presentata ufficialmente alla città nel corso di una conferenza. A guidare la serata è stato il giornalista Salvatore Cannata.

Il presidente Mattia Pitino ha detto che il Modica si trova oggi nella categoria che merita e ha assicurato l’impegno per continuare il percorso di crescita della società, mentre l’altro presidente, Luca Gugliotta, ha parlato della necessità di consolidare una struttura societaria per sostenere la crescita del club sia dal punto di vista sportivo sia sotto il profilo organizzativo.

L’amministratore delegato Giuseppe Rizza ha invece illustrato il lavoro che la società sta portando avanti per rafforzare tutte le aree del club, soffermandosi in particolare sul ruolo strategico del settore giovanile mentre si sta cercando di rafforzare e professionalizzare sempre di più la struttura interna, con i vari ruoli del quadro societario e organizzativo.

L’allenatore Filippo Raciti, ha detto quali sono le motivazioni che lo hanno portato a proseguire il proprio percorso a Modica, dove potrà dare continuità al lavoro iniziato nella passata stagione perché convinto di trovarsi nel posto giusto, insieme alle persone giuste, per affrontare il campionato di Serie D.

I dirigenti hanno spiegato che l’organico è ormai al completo, anche se la società resta disponibile a cogliere delle opportunità che possano consentire di rafforzare la squadra.

La società sta lavorando in sinergia con il comune per avere un impianto sportivo sempre efficiente che sarà utilizzato dalla prima squadra del Modica ma che potrà ospitare anche altri eventi sportivi e iniziative dedicate alla città.

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