Vittoria, prima partitella in famiglia allo stadio Vicari. Tesserati l’attaccante Romero e il difensore Bellomo

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Prima partitella in famiglia per il nuovo Vittoria nel pomeriggio di domenica 2 agosto allo stadio Vicari (zona Emaia). I giocatori biancorossi si ritroveranno agli ordini del nuovo allenatore Giancarlo Betta.

Da cinque giorni è iniziata la fase di preparazione precampionato con gli allenamenti allo stadio comunale “Gianni Cosimo” e al Vicari. L’organico della squadra è quasi completamente rinnovato. Della passata stagione sono rimasti solo Lorenzo Leggio e il giovane portiere Cristian Malandrino che, nonostante l’età, lo scorso anno ha disputato quasi tutta la stagione da titolare. Inoltre sono stati confermati i giovani del vivaio che avevano già fatto il loro esordio in prima squadra, con alcune presenze in campo e in panchina e altri se ne sono aggiunti. Il Vittoria punta sui giovani e tra i ragazzi che inizieranno la loro esperienza in maglia biancorossa potrebbero esserci giocatori in grado di dare un apporto importante alla società, anche in chiave futura.

Gli ultimi arrivi sono quelli di Juan Manuel Romero, attaccante argentino di 28 anni, centravanti moderno, forte fisicamente e bravo nel gioco aereo, che ha giocato in Argentina, Cipro e Italia, dimostrando sempre un gran fiuto del gol. Ha giocato con le maglie dell’Independiente Rivadavia, storico club della Primera Nacional (Serie B argentina), della Juventud Antoniana nella Serie C argentina, dell’Ermis Aradippou a Cipro e, successivamente, di San Leucio, Isernia e Trodica in Italia.



Nell’ultima stagione si è consacrato tra gli attaccanti più prolifici dell’Eccellenza italiana, mettendo a segno 22 reti complessive, di cui 18 con la maglia dell’Isernia prima del trasferimento al Trodica, confermandosi uno dei bomber più ambiti dell’Eccellenza molisana.

In difesa è arrivato un giovane difensore, Pietro Bellomo, 17 anni, con esperienze con la maglia del Gela, Mazzarrone e Marina di Ragusa. Bellomo è un terzino sinistro, capace di giostrare su tutta la fascia, molto dinamico, che fa della corsa e dello spirito di sacrificio le sue doti migliori.

Sono tramontate invece le piste che portavano a Dos Santos (ex Vittoria e Avola) e Valnca (ex Modica). Entrambi vestiranno nella prossima stagione la maglia del Niscemi.





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