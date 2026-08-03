Santa Croce Soccer: il 17 agosto via alla preparazione con mister Campanaro

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È fissato per lunedì 17 agosto l’inizio della nuova stagione del Santa Croce Soccer, che inaugurerà ufficialmente il percorso di preparazione pre-campionato in vista degli appuntamenti agonistici.

La squadra biancazzurra si ritroverà in sede per dare il via al lavoro atletico e tecnico, aprendo una fase fondamentale per costruire la condizione fisica e preparare nel migliore dei modi il debutto ufficiale.

Dopo la pausa estiva, il gruppo tornerà a respirare il clima del campo con l’obiettivo di gettare basi solide per una stagione ambiziosa.

Mister Fabio Campanaro guida il nuovo percorso

A dirigere il lavoro sarà mister Fabio Campanaro, chiamato a guidare la crescita della squadra attraverso un programma studiato nei dettagli insieme allo staff tecnico.

Le prime settimane saranno dedicate soprattutto al recupero della condizione atletica, alla conoscenza dei nuovi elementi della rosa e alla costruzione dell’identità tattica della formazione biancazzurra.

L’obiettivo sarà quello di arrivare agli impegni ufficiali con una squadra pronta sotto il profilo fisico, tecnico e mentale.

Preparazione in sede tra atletica, tattica e tecnica

Il programma di avvicinamento alla nuova stagione si svolgerà interamente in sede e prevede un percorso progressivo fatto di allenamenti mirati.

Le sedute saranno concentrate sul miglioramento della resistenza, della forza e della brillantezza atletica, senza trascurare gli aspetti tattici e tecnici necessari per creare gli automatismi di gioco.

Ogni allenamento rappresenterà un tassello importante per permettere al gruppo di assimilare le idee dello staff e affrontare il campionato con maggiore consapevolezza.

Vecchi e nuovi elementi chiamati a costruire il gruppo

Uno degli aspetti centrali della preparazione sarà il lavoro sull’amalgama della rosa.

Il periodo iniziale servirà infatti a consolidare il rapporto tra i giocatori già presenti e i nuovi arrivati, favorendo l’intesa dentro e fuori dal campo.

Il Santa Croce Soccer punta sulla forza del collettivo e sulla capacità del gruppo di crescere giorno dopo giorno attraverso impegno, organizzazione e spirito di squadra.

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