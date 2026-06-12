Gabriele Giurdanella Campione Italiano 2026: doppio oro e dominio assoluto nel Braccio di Ferro

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Ancora un’affermazione di assoluto prestigio per Gabriele Giurdanella, atleta originario di Comiso e residente a Vittoria, che ai Campionati Italiani 2026 di Braccio di Ferro ha confermato il suo dominio nella categoria Senior Men 90 kg conquistando la medaglia d’oro sia con il braccio sinistro che con il braccio destro.

La manifestazione, principale appuntamento nazionale della disciplina conosciuta a livello internazionale come Armwrestling, si è svolta presso il Teatro Mucchetti di Adro, in provincia di Brescia, riunendo i migliori atleti italiani delle diverse categorie. L’evento ha visto la partecipazione degli atleti Beginners nella giornata di sabato 6 giugno, mentre domenica 7 giugno sono scese in pedana le categorie Sub Junior, Junior, Youth, Master e Senior.

Organizzata dalla SBFI – Sezione Braccio di Ferro Italia, unica associazione riconosciuta dalla Federazione Mondiale WAF (World Armwrestling Federation), la competizione ha rappresentato un momento di altissimo livello tecnico e sportivo, con la presenza dello staff federale e di quindici arbitri internazionali convocati dalla Responsabile Arbitrale Mondiale Katia Crucitti.

Nella categoria Senior Men 90 kg, Gabriele Giurdanella ha dominato entrambe le specialità, Left Arm e Right Arm, confermandosi uno degli atleti di riferimento assoluti dell’Armwrestling italiano. Il suo percorso è stato ulteriormente impreziosito dal secondo posto assoluto nella categoria Open Right, la prova più prestigiosa della manifestazione, che riunisce tutti i vincitori delle diverse categorie di peso.

In questa finale dei “campioni dei campioni”, Giurdanella si è arreso soltanto a Frank Lamparelli, pluricampione europeo e italiano dei pesi massimi, conquistando così il titolo di secondo atleta assoluto d’Italia.

Grande soddisfazione anche sul fronte a squadre. Il TEAM GAS PROJECT, guidato proprio da Giurdanella, ha conquistato il primo posto nella classifica della giornata dedicata agli esordienti, grazie a un bottino complessivo di quattro medaglie d’oro, una d’argento e una di bronzo. Un risultato che conferma la crescita del movimento e la qualità del lavoro svolto in palestra.

Gli atleti del team si allenano presso l’ASD GAS PROJECT di Comiso e, in parte, attraverso programmi di preparazione online seguiti direttamente dal campione siciliano, che cura la crescita tecnica dei propri atleti.

Lo stesso Giurdanella ha commentato con grande soddisfazione il risultato ottenuto, sottolineando il valore del lavoro di squadra e della crescita dei giovani atleti. Il successo ai Campionati Italiani 2026 gli garantisce inoltre l’accesso ai prossimi Campionati Europei e Mondiali, dove rappresenterà nuovamente l’Italia nelle competizioni internazionali.

L’Armwrestling, sport in forte espansione in Italia e nel mondo, continua a registrare una crescita costante. Disciplina aperta a uomini e donne e suddivisa per categorie di peso ed età, il braccio di ferro sportivo si sta affermando sempre più come una realtà agonistica strutturata e competitiva.

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