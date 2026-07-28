L’Asp di Ragusa accelera le procedure dopo il furto avvenuto nella farmacia dell’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica e mette in campo tutte le misure necessarie per garantire la continuità dell’assistenza ai pazienti. Questa mattina si è riunita la task force istituita dalla Direzione strategica dell’Azienda sanitaria provinciale con l’obiettivo di gestire l’emergenza, ricostruire con precisione quanto […]
Virtus Ragusa: tre talenti del vivaio entrano stabilmente nel roster di Serie B Interregionale
28 Lug 2026 12:55
La SuperConveniente Virtus Ragusa guarda al presente, ma costruisce il futuro. In vista del prossimo campionato di Serie B Interregionale, la società ragusana completa il roster confermando una scelta ormai diventata identitaria: valorizzare i giovani del proprio settore giovanile e accompagnarli gradualmente verso il basket dei grandi.
Tre nuovi volti, in realtà già conosciuti all’interno dell’ambiente Virtus, saranno aggregati stabilmente alla prima squadra: Cristian Tumino, Aurelio Armatore e Gabriele Guastella, tutti classe 2010, rappresentano i prospetti più interessanti usciti dal vivaio biancazzurro e avranno l’opportunità di allenarsi quotidianamente al fianco dei giocatori più esperti.
La linea verde della Virtus Ragusa continua a dare risultati
La scelta della società non è soltanto una strategia tecnica, ma il risultato di un percorso costruito negli anni attraverso il settore giovanile.
I tre ragazzi si sono messi in evidenza durante l’ultima stagione, alternandosi tra il campionato di Serie D e le competizioni Under 19 e Under 17, riuscendo a conquistare importanti risultati di squadra e attirando l’attenzione dello staff tecnico.
Proprio con la formazione Under 17 è arrivato uno dei traguardi più prestigiosi: la conquista del titolo regionale nel concentramento finale disputato a Patti. Un percorso vincente culminato con il successo in finale contro Nova Capo d’Orlando, dopo aver superato Palermo in semifinale.
Cristian Tumino, il più pronto per il salto tra i senior
Tra i tre giovani inseriti nel roster della prima squadra, Cristian Tumino è quello che ha già avuto maggiore contatto con il mondo senior.
La guardia ragusana ha infatti fatto parte del gruppo della Virtus in Serie B, riuscendo anche a trovare i primi punti nel campionato maggiore. Un momento speciale è arrivato lo scorso 1° marzo, quando Tumino ha realizzato una tripla nella vittoria casalinga contro Mola, entrando ufficialmente nel tabellino dei marcatori tra i senior.
Nell’ultima stagione in Serie D ha chiuso con una media di 6,5 punti a partita in oltre 26 minuti di utilizzo, mentre nel campionato Under 17 è stato uno dei protagonisti assoluti con oltre 14 punti di media, confermandosi un elemento importante sia nella fase offensiva sia in quella difensiva.
Il suo percorso è stato impreziosito anche dalla convocazione nella fase decisiva del campionato Under 19, dove è stato protagonista nella finale vinta contro Marsala.
Armatore e Guastella, nuove energie per la prima squadra
Accanto a Tumino arrivano due giovani pronti a vivere una nuova esperienza.
Aurelio Armatore, ala ragusana, ha già assaporato il clima della prima squadra con la convocazione nel derby contro Messina. Il suo nome si è messo in evidenza soprattutto con l’Under 17, dove ha raggiunto un massimo stagionale di 29 punti nella sfida contro Comiso, dimostrando qualità tecniche e capacità realizzative.
Gabriele Guastella, guardia dalle interessanti prospettive, ha invece rappresentato uno dei punti di riferimento della formazione Under 17, contribuendo al percorso della squadra con oltre 9 punti di media a partita.
Tre giocatori diversi per caratteristiche, ma accomunati dalla stessa voglia di crescere e dalla possibilità di confrontarsi con un livello di pallacanestro superiore.
© Riproduzione riservata