Virtus Ragusa punta sui giovani: arriva Marco Porcu per alzare fisicità e talento

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La SuperConveniente Virtus Ragusa guarda al futuro e mette a segno un innesto di prospettiva. La società iblea accoglie Marco Porcu, giovane ala forte classe 2006 pronta a vivere una nuova sfida nel campionato di Serie B Interregionale dopo l’esperienza maturata in un contesto altamente competitivo come quello della Serie A2 con Mestre.

Un acquisto che rispecchia pienamente la linea tecnica scelta dalla Virtus Ragusa: costruire un gruppo equilibrato, capace di unire esperienza e giovani talenti ancora in fase di crescita, giocatori con margini di miglioramento e grande voglia di emergere.

Porcu, il giovane talento che porta energia e fisicità

Marco Porcu arriva a Ragusa con caratteristiche tecniche che possono rivelarsi preziose per il roster allenato da coach Recupido.

Ala forte dotata di grande fisicità, braccia lunghe e spiccata capacità nel controllo dei rimbalzi, il classe 2006 abbina energia e dinamismo alla possibilità di attaccare il canestro grazie a un efficace gioco in uno contro uno.

Un profilo che può garantire nuove soluzioni nelle rotazioni e aumentare l’intensità della squadra durante la stagione.

“La sua presenza dovrà garantire dinamismo e fisicità, contribuendo ad alzare il livello delle rotazioni – ha spiegato coach Recupido –. La giovinezza e l’intraprendenza possono inoltre diventare uno stimolo per tutto il gruppo, compresi gli elementi più maturi”.

L’esperienza a Mestre e i numeri che raccontano il suo valore

Nell’ultima stagione Porcu ha vestito la maglia della Gemini Mestre, mettendosi particolarmente in evidenza nel campionato Under 19 Eccellenza.

Il giovane lungo ha chiuso tredici gare con una media di 12,1 punti a partita, firmando alcune prestazioni di grande rilievo, tra cui quelle contro Udine e Oderzo, entrambe concluse con 24 punti personali.

Il percorso a Mestre gli ha permesso anche di confrontarsi con il livello della Serie A2, entrando nel roster della prima squadra e andando a referto nella sfida contro Cento.

Non solo: nella stagione 2024-25 ha fatto parte del gruppo che ha conquistato la promozione dalla Serie B Nazionale, arrivata al termine dello spareggio contro Montecatini.

“Ragusa è una piazza con una grande cultura della pallacanestro”

Per Marco Porcu quella in maglia Virtus Ragusa sarà una tappa importante della propria crescita sportiva, la prima vera esperienza lontano da casa.

“Sono molto contento di far parte di questo progetto – ha dichiarato il giocatore – in una piazza come Ragusa dove c’è una grande cultura di pallacanestro”.

Il giovane lungo ha poi sottolineato la sintonia con il progetto tecnico della società: “Il coach mi ha illustrato la sua idea per questa stagione e sono convinto che ci sarà un ottimo percorso di crescita sia individuale che a livello collettivo che ci porterà a raggiungere i nostri obiettivi”.

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