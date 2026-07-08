La Meerkat basket Scicli rinuncia alla serie C e riparte dalla DR1

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Era attesa da giorni la comunicazione ufficiale. La rinuncia al campionato di serie C è stata comunicata dalla società sportiva che si vede costretta a lasciare ogni speranza di partecipazione al campionato di serie C. La motivazione è legata alla mancata installazione del nuovo parquet al Geodetico di Jungi che avrebbe permesso la partecipazione al campionato superiore. I ritardi del Comune nell’eseguire i lavori ha portato a questa decisione estrema che “rattrista” l’ambiente sportivo. E dire che la FIP, per la stagione 2026/2027, ha previsto per le finaliste dei playout hanno l’acquisizione del diritto al partecipare al campionato di Serie C.

“La Meerkat Scicli rientra tra queste squadre. Nonostante ciò è stato deciso di non iscriversi alla Serie C, la cui scadenza era fissata allo scorso 30 giugno, e di ripartire dalla DR1 – spiega la società sportiva sciclitana – non è una questione di volontà o di ambizione: è una questione di certezze che, ad oggi, mancano. Il regolamento di Serie C impone il pavimento in parquet, requisito che il nostro palazzetto ancora non ha. Il punto determinante è che, a oggi, non esiste una data certa né di inizio né di consegna di quei lavori. Senza queste date, non è possibile programmare una stagione né investire responsabilmente le risorse del club. Iscriversi a un campionato superiore significherebbe impegnarsi a giocare un secondo anno consecutivo lontano da Scicli, senza sapere quando e se potremo rientrare a casa a stagione in corso. Un rischio che avrebbe pesato sui conti della società, sui tifosi privati della domenica allo stadio, e sulla città, tenuta ancora lontana dal basket della Meerkat in casa propria.

È una scelta dolorosa. Ma è l’unica scelta responsabile, finché non avremo date certe su cui costruire”.

Si annuncia una stagione di transizione.

“La DR1 2026/27 sarà un campionato di attesa e di costruzione. La useremo per far crescere le nostre giovani promesse locali, affiancate da alcuni innesti selezionati dall’esterno per accompagnarne la crescita – conclude la società – quando finalmente sentiremo per la prima volta a Scicli lo stridio delle scarpe da gara sul parquet di casa, sarà quello il momento di programmare il ritorno nelle categorie superiori. Lavoriamo da oggi per costruire quel momento, pronti a riportare l’immagine sportiva di Scicli sul palcoscenico che questa città e questa maglia meritano davvero”.

© Riproduzione riservata