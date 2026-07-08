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La Meerkat basket Scicli rinuncia alla serie C e riparte dalla DR1
08 Lug 2026 10:17
Era attesa da giorni la comunicazione ufficiale. La rinuncia al campionato di serie C è stata comunicata dalla società sportiva che si vede costretta a lasciare ogni speranza di partecipazione al campionato di serie C. La motivazione è legata alla mancata installazione del nuovo parquet al Geodetico di Jungi che avrebbe permesso la partecipazione al campionato superiore. I ritardi del Comune nell’eseguire i lavori ha portato a questa decisione estrema che “rattrista” l’ambiente sportivo. E dire che la FIP, per la stagione 2026/2027, ha previsto per le finaliste dei playout hanno l’acquisizione del diritto al partecipare al campionato di Serie C.
“La Meerkat Scicli rientra tra queste squadre. Nonostante ciò è stato deciso di non iscriversi alla Serie C, la cui scadenza era fissata allo scorso 30 giugno, e di ripartire dalla DR1 – spiega la società sportiva sciclitana – non è una questione di volontà o di ambizione: è una questione di certezze che, ad oggi, mancano. Il regolamento di Serie C impone il pavimento in parquet, requisito che il nostro palazzetto ancora non ha. Il punto determinante è che, a oggi, non esiste una data certa né di inizio né di consegna di quei lavori. Senza queste date, non è possibile programmare una stagione né investire responsabilmente le risorse del club. Iscriversi a un campionato superiore significherebbe impegnarsi a giocare un secondo anno consecutivo lontano da Scicli, senza sapere quando e se potremo rientrare a casa a stagione in corso. Un rischio che avrebbe pesato sui conti della società, sui tifosi privati della domenica allo stadio, e sulla città, tenuta ancora lontana dal basket della Meerkat in casa propria.
È una scelta dolorosa. Ma è l’unica scelta responsabile, finché non avremo date certe su cui costruire”.
Si annuncia una stagione di transizione.
“La DR1 2026/27 sarà un campionato di attesa e di costruzione. La useremo per far crescere le nostre giovani promesse locali, affiancate da alcuni innesti selezionati dall’esterno per accompagnarne la crescita – conclude la società – quando finalmente sentiremo per la prima volta a Scicli lo stridio delle scarpe da gara sul parquet di casa, sarà quello il momento di programmare il ritorno nelle categorie superiori. Lavoriamo da oggi per costruire quel momento, pronti a riportare l’immagine sportiva di Scicli sul palcoscenico che questa città e questa maglia meritano davvero”.
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