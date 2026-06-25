Virtus Ragusa: Recupido sceglie continuità e appartenenza. Ufficiali Valerio e Pioggia

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La Virtus Ragusa completa il proprio staff tecnico in vista del prossimo campionato di Serie B Interregionale e lo fa nel segno della continuità, della competenza e dell’identità biancazzurra. Saranno infatti Lia Valerio e Giovanni Pioggia ad affiancare coach Recupido nella nuova stagione, formando uno staff che unisce esperienza, conoscenza dell’ambiente e forte senso di appartenenza.

La scelta della società conferma una linea precisa: investire sulle risorse interne e valorizzare figure che negli anni hanno dimostrato professionalità, dedizione e capacità di crescita.

Lia Valerio, esperienza e passione al servizio della Virtus

Per Lia Valerio, classe 1987 e originaria di Portogruaro, sarà il quinto anno nel ruolo di assistant coach. Un percorso iniziato nell’estate del 2022 e caratterizzato da una costante crescita professionale all’interno della società.

Storica capitana della Passalacqua Ragusa durante la sua carriera da giocatrice, Valerio rappresenta una figura profondamente legata al basket ragusano. Dopo aver collaborato con Antonio Bocchino, ha condiviso parte del percorso tecnico con coach Recupido nella stagione 2023/24 e nella prima parte della 2024/25 in Serie B Nazionale, per poi lavorare al fianco di coach Di Gregorio fino al termine della scorsa stagione.

Le sue parole raccontano con chiarezza la filosofia che la spinge ad affrontare questa nuova sfida.

«Da parte della società avverto il desiderio di costruire qualcosa di profondo. Profondo significa cura e crescita dei ragazzi, dei giovani. Significa appartenenza, territorio. Ho molta fiducia nel legame tra questi aspetti, perché alla fine i risultati sono importanti, ma sono la conseguenza di quello che fai in profondità. Per questo motivo trovo tutto molto bello, molto stimolante e farne parte è davvero un onore».

Giovanni Pioggia, il futuro cresce in casa

Accanto a Valerio ci sarà Giovanni Pioggia, classe 2003, alla sua seconda stagione da assistente della prima squadra. Una scelta che guarda al futuro e che conferma la volontà della Virtus di far maturare giovani tecnici all’interno del proprio progetto sportivo.

Nella scorsa stagione Pioggia ha svolto un ruolo importante anche nel settore giovanile, guidando la seconda formazione Under 17 e l’Under 14, accumulando esperienza e dimostrando qualità tecniche e umane che hanno convinto il club a puntare ancora su di lui.

Per il giovane allenatore si tratta di un riconoscimento significativo.

«Per me la Virtus non è semplicemente un club, ma la mia seconda pelle. Far parte dello staff della prima squadra è motivo di grande orgoglio, ma anche una responsabilità che vivo con entusiasmo. Ringrazio la presidente Sabbatini e la società per questa occasione. Lavorare accanto a coach Recupido e a coach Valerio rappresenta una possibilità importante di crescita, perché mi permette di confrontarmi ogni giorno con persone di grande esperienza e di continuare il mio percorso di formazione».

Pioggia ha inoltre rivolto un pensiero a coach Di Gregorio, sottolineando l’importanza dell’esperienza maturata nella passata stagione come base del percorso che lo attende.

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