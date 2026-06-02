E’Paolo Seletti il coach della Passalacqua, stagione 2026-2027

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Sciolte le riserve: il nuovo coach della Passalacqua Ragusa per la stagione 2026-2027 è Paolo Seletti, 46 anni. Un curriculum sportivo di tutto rispetto, un fruttuoso palmares anche nelle serie giovanili, Seletti chiude l’ultima stagione con la promozione in A1 di Faenza. “Sono super carico e felice. A Ragusa c’è un progetto importante, una squadra impegnativa che, senza svelare nulla, avrà molte giovani ma anche diverse senior. Per me è una sfida in più ma anche un motivo di orgoglio – commenta Seletti che in settimana prenderà contatto con squadra e staff tecnico -. Non ne conosco l’origine ma da diversi anni avevo un pensiero: che prima o poi sarei arrivato in Sicilia, una sorta di richiamo che ho sentito ogni volta che son venuto a giocare da avversario al Pala Minardi. Quando poi si è concretizzato l’interessamento della società, oltretutto, a livello personale, in concomitanza con una delle mie migliori stagioni da allenatore…ho pensato che fosse giunto quel momento, che quel richiamo era diventato, ecco, una opportunità concreta. Fare bene, lavorare sodo, conoscere persone in un luogo meraviglioso. Il Sud mi affascina molto! Sogno di riportare Ragusa al suo posto – conclude Seletti -, di rivedere gli spalti gremiti. Sì, sono entusiasta, super carico”. La conferma di un progetto condiviso arriva anche dalle parole di Gianstefano Passalacqua, patron della società: “La scelta di coach Seletti, con cui condividiamo entusiasmo e passione, ha radici nella piena condivisione di un progetto comune; lavoro e dedizione con un occhio di riguardo a giovani prospetti su cui investire. Benvenuto coach”.



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