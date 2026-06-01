Importante intervento di rafforzamento dell’organico per l’ASP Ragusa, che ha deliberato tra il 28 e il 30 maggio un nuovo pacchetto di stabilizzazioni del personale del comparto sanitario. In totale sono 36 le unità assunte a tempo indeterminato, un provvedimento che punta a garantire maggiore continuità assistenziale e a consolidare la qualità dei servizi offerti […]
Stabilizzazioni all’ASP di Ragusa: 36 assunzioni per infermieri e personale sanitario
01 Giu 2026 11:06
Importante intervento di rafforzamento dell’organico per l’ASP Ragusa, che ha deliberato tra il 28 e il 30 maggio un nuovo pacchetto di stabilizzazioni del personale del comparto sanitario.
In totale sono 36 le unità assunte a tempo indeterminato, un provvedimento che punta a garantire maggiore continuità assistenziale e a consolidare la qualità dei servizi offerti ai cittadini del territorio ibleo.
Infermieri e professioni sanitarie al centro delle stabilizzazioni
Il numero più consistente riguarda il personale infermieristico, con 21 infermieri stabilizzati e 1 infermiere pediatrico. Le procedure coinvolgono inoltre diverse figure professionali del settore sanitario e tecnico.
Tra queste figurano 2 ostetriche, 4 fisioterapisti, 2 tecnici sanitari di radiologia medica, 1 tecnico di laboratorio biomedico, 1 logopedista, 1 ortottista, 1 assistente sociale, 1 operatore socio sanitario e 1 operatore tecnico-cuoco.
Un intervento ampio e diversificato che interessa più aree dell’assistenza sanitaria, rafforzando reparti ospedalieri e servizi territoriali.
Il percorso amministrativo e la ricognizione del personale
Le stabilizzazioni arrivano al termine dell’iter avviato con l’avviso di ricognizione del 17 novembre 2025. Il provvedimento consente di valorizzare le professionalità che negli anni hanno garantito il funzionamento delle strutture sanitarie locali.
Le assunzioni decorreranno dalla firma dei contratti individuali e rientrano nella programmazione triennale del fabbisogno del personale, nel rispetto del tetto di spesa previsto.
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