Paura a Malta: esplode fabbrica di fuochi d’artificio

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Una potente esplosione ha scosso la zona di Magħtab, a Malta, nella mattinata di lunedì intorno alle 6:30, devastando la fabbrica di fuochi d’artificio Ta’ Lourdes situata in Triq tal-Qagħdi.

L’episodio ha provocato grande allarme in tutta l’area: il boato è stato udito a diversi chilometri di distanza, causando vibrazioni agli edifici e la rottura di vetri in varie località dell’isola. L’episodio è stato riportato da Malta Today.

Due feriti lievi trasportati al Mater Dei

A seguito dell’esplosione, due uomini sono rimasti feriti in modo lieve. Si tratta di un 67enne e di un 47enne, entrambi residenti a St Paul’s Bay.

I due si trovavano nei campi vicini alla fabbrica al momento dello scoppio e sono stati soccorsi e trasportati d’urgenza all’Mater Dei Hospital insieme ad altre persone che hanno riportato shock e stati di paura.

Secondo le prime informazioni mediche, entrambi sono stati certificati con ferite lievi.

Nessun lavoratore presente nella fabbrica al momento dello scoppio

La polizia ha confermato che nessuno dei lavoratori autorizzati si trovava all’interno dello stabilimento al momento dell’esplosione, un elemento che ha evitato conseguenze più gravi.

La fabbrica di fuochi d’artificio Ta’ Lourdes è stata completamente devastata dalla deflagrazione, mentre l’area circostante è stata immediatamente messa in sicurezza dalle forze dell’ordine.

Indagini in corso sulla causa dell’esplosione

I servizi di emergenza sono intervenuti rapidamente sul posto, insieme alla polizia maltese, che ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

Al momento non si esclude alcuna ipotesi: gli investigatori stanno analizzando la scena dell’esplosione per ricostruire la dinamica dei fatti e verificare eventuali responsabilità.

Paura e danni diffusi nell’area

L’esplosione ha generato forte panico tra i residenti della zona di Magħtab e delle aree limitrofe. Il boato è stato percepito in gran parte dell’isola, contribuendo a diffondere il timore di un incidente di maggiore entità.

Le autorità continuano a monitorare la situazione mentre proseguono gli accertamenti tecnici sull’impianto.

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