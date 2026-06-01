Dalla festa alla rissa: Pronto Soccorso di Modica finisce nel caos. Urla, minacce e forze dell’ordine in azione

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Momenti di forte tensione nella serata di ieri al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica, dove si è reso necessario l’intervento congiunto di Polizia e Carabinieri per riportare la calma dopo un episodio che avrebbe avuto origine alcune ore prima a Marina di Modica durante una festa.

Al momento si tratta di indiscrezioni ancora in fase di verifica da parte degli investigatori, ma nelle prossime ore potrebbe essere trasmessa un’informativa giudiziaria all’autorità competente per fare piena luce su quanto accaduto.

Secondo le prime ricostruzioni raccolte, tutto sarebbe nato nel corso di una festa privata organizzata nella frazione balneare modicana. Per motivi ancora da accertare, alcuni partecipanti sarebbero rimasti coinvolti in una violenta lite degenerata poi in una colluttazione.

Uno dei soggetti coinvolti avrebbe riportato delle ferite e sarebbe stato accompagnato al Pronto Soccorso per ricevere le cure necessarie. Successivamente, anche un altro protagonista della vicenda si sarebbe recato nella struttura sanitaria.

Proprio all’interno dell’ospedale la tensione sarebbe tornata a salire. L’arrivo di amici e familiari delle persone coinvolte avrebbe infatti provocato nuovi momenti di nervosismo. Dalle parole si sarebbe passati rapidamente agli spintoni e alle minacce, fino a rendere necessario l’intervento degli addetti alla vigilanza privata.

Le urla e il caos sarebbero stati avvertiti anche all’esterno della struttura sanitaria, tanto che diversi residenti della zona dell’ospedale avrebbero percepito chiaramente quanto stava accadendo presso il presidio.

La situazione ha richiesto l’arrivo delle pattuglie di Polizia e Carabinieri che hanno identificato le persone presenti e riportato la calma. Non si esclude che possano essere adottati provvedimenti nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili dei disordini.

Gli investigatori stanno ora raccogliendo testimonianze e verificando ogni elemento utile per ricostruire con esattezza la sequenza degli eventi, distinguendo quanto avvenuto durante la festa da ciò che si sarebbe verificato successivamente all’interno del Pronto Soccorso.

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