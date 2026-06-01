Rissa nel centro storico di Comiso, immigrati con bottiglie rotte in mano fermati dai gestori dei locali

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Rissa ieri sera nel centro storico di Comiso. Poco prima di mezzanotte alcuni extracomunitari sono venuti alle mani affrontandosi con violenza e utilizzando anche alcune bottiglie come arma impropria.

La rissa è scoppiata nelle stradine adiacenti la piazza Fonte Diana, dove si trovano alcuni locali (ristoranti e pizzerie) molto frequentati specie nel periodo estivo e nei fine settimana.

Immediato l’intervento dei titolari e gestori delle pizzerie che hanno affrontato i contendenti costringendoli a fermarsi. Poi l’intervento di Polizia e carabinieri ha riportato la calma. Le forze dell’ordine hanno identificato alcuni dei protagonisti della rissa.

L’assessore alla Polizia municipale Dante Di Trapani ha affidato ai social la sua riflessione su quanto è accaduto, chiamando in causa le politiche migratorie di 15-20 anni fa che – a suo parere – hanno aperto le porte a un gran numero di immigrati che oggi presidiano le nostre città e i nostri centri storici, creando seri problemi di integrazione e di ordine pubblico.

Di Trapani ha ricordato che molti immigrati si sono integrati perfettamente nel tessuto sociale cittadino, mentre altri, più numerosi, rimangono ai margini e sono più pericolosi.

Ha anche ricordato i tanti episodi di cronaca , di microcriminalità, che mettono a repentaglio la sicurezza e il quieto vivere dei cittadini, mentre le forze dell’ordine e in primis i vigili urbani non hanno le forze per intervenire.

Di Trapani ha annunciato alcune misure che presto saranno messe a punto dall’amministrazione: per il periodo estivo verrà varato il servizio di vigilanza notturno della Polizia municipale, l’avvio del servizio di vigilanza privata, mentre a medio termine sarà avviata anche un’opera di recupero dei centri storici nell’ambito delle misure del nuovo Piano Urbanistico generale, cui si sta già lavorando.

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