Importante intervento di rafforzamento dell’organico per l’ASP Ragusa, che ha deliberato tra il 28 e il 30 maggio un nuovo pacchetto di stabilizzazioni del personale del comparto sanitario. In totale sono 36 le unità assunte a tempo indeterminato, un provvedimento che punta a garantire maggiore continuità assistenziale e a consolidare la qualità dei servizi offerti […]
Necrologi: Maria Lena
01 Giu 2026 10:36
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